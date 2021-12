Marina Di Guardo e le foto di famiglia: com’erano Valentina, Francesca e Chiara Ferragni da piccole Chi ha visto “The Ferragnez: la serie” sa quanto sia stretto il legame tra Marina Di Guardo e le figlie Francesca, Valentina e Chiara: sempre unite e alla moda!

A cura di Beatrice Manca

Marina Di Guardo, la madre scrittrice di Chiara Ferragni, ha aperto l'album di famiglia per i suoi follower: su Instagram ha condiviso i dolci scatti di lei da giovane con le figlie piccole, bambine e adolescenti. Nella serie tv The Ferragnez (ora disponibile per intero su Amazon Prime Video) si sottolinea spesso il legame molto forte che c'è tra madre e figlie, unite da un rapporto speciale. Ma com'erano le donne di casa Ferragni prima del successo? Francesca, Valentina e Chiara Ferragni da bambine avevano i capelli rossi e indossavano spesso look coordinati.

Marina di Guardo con Valentina, Francesca e Chiara Ferragni

Valentina, Francesca e Chiara vestivano in coordinato

Chi ha visto The Ferragnez: la serie sa quanto le sorelle Ferragni tengano al loro rapporto: la serie è incentrata sulla nascita di Vittoria e questo dà l'opportunità a Chiara di ricordare la sua infanzia con Valentina e Francesca. Marina Di Guardo fa un passo in più e ci fa sfogliare l'album dei ricordi di famiglia: spesso la scrittrice mostra le sue foto da giovane, ma nel nuovo post vuole celebrare il legame femminile con le sue figlie. "Always and forever, my everything", ha scritto la madre nella didascalia.

Francesca, Valentina e Chiara Ferragni con look coordinati

In tutte le foto, del passato e del presente, spicca una caratteristica peculiare: spesso le bambine indossavano abiti simili, come spesso accade tra sorelle. Che siano le t-shirt a righe per l'estate o i piumini imbottiti per l'inverno, nelle foto le tre sorelle sono sempre coordinate. Addirittura in una foto indossano tutte e tre lo stesso costume intero azzurro, coordinato al bikini della madre Marina. Un'abitudine che non hanno perso neppure oggi, sia per i grandi eventi che per le occasioni casual: solo una settimana fa la famiglia aveva pubblicato un selfie "in palette", con tutte le donne in beige.

le donne di casa Ferragnez oggi, con look coordinati

Chiara Ferragni da piccola aveva i capelli rossi

Scorrendo le foto possiamo anche scoprire com'erano da bambine le sorelle Ferragni, quando non immaginavano neppure il successo che avrebbero avuto da adulte. Per esempio, non tutti sanno che Chiara Ferragni non è sempre stata bionda: da piccola sfoggiava una chioma ondulata e il suo colore naturale tende al rosso, esattamente come quello della sorella Valentina. Anche l'influencer, crescendo, ha cambiato look: al posto del biondo ramato ha scelto un colore più freddo e dorato. La sorella Francesca invece già da piccola si distingueva per i capelli più scuri, quasi castani. Nel tempo le donne sono cresciute e sono cambiate, ma l'affetto che le lega è rimasto identico.