Cos'è e a cosa serve la vision board che Chiara Ferragni ha creato per se stessa Chiara Ferragni è stata ospitata insieme alla sorella Francesca in Storie oltre le Stories, il nuovo podcast di Valentina Ferragni, cosa ha rivelato? Che si è creata una vision board: ecco cos'è e a cosa serve.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni insieme alla sorella Francesca è stata l'ospite speciale della nuova puntata di Storie oltre le Stories, il podcast di Valentina Ferragni. Le tre, riunite per la prima volta dopo tempo di fronte i riflettori, hanno raccontato alcuni aneddoti di famiglia, dall'infanzia serena al rapporto con i genitori, fino ad arrivare ai piccoli litigi che hanno avuto da bambine. La grande protagonista è stata Chiara, che ha avuto l'opportunità di parlare a cuore aperto di ogni argomento, dai rapporti tossici con gli ex al recente periodo difficile della sua vita. Cosa l'ha aiutata a reagire? Al di là del sostegno della famiglia e degli amici cari, ha anche creato una vision board: ecco cos'è e a cosa serve.

Cosa c'è nella wish list di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni sia una "maniaca del controllo", anzi, in più di un'occasione ha raccontato che fin da piccola ha sempre avuto il desiderio di trasformare la sua vita in qualcosa di meraviglioso. Quali sono le piccole abitudini quotidiane che l'aiutano a farlo? Ne ha raccontata una nel podcast della sorella Valentina: sullo smartphone ha creato una vera e propria wish list, ovvero una cartella con tutte le cose che le piacciono e che la emozionano. "Sono quasi tutti screeneshot e foto che faccio, le raccolgo dal 2016 e ogni volta ne aggiungo di nuove. Ora ha tipo 2-3mila foto, ogni tanto le riguardo e ricordo in quel momento della mia vita cosa mi piaceva. È una cartella di ispirazione", sono state queste le parole usate da Chiara per descrivere la sua "lista dei desideri".

Le sorelle Ferragni in Storie oltre le Stories

La vision board di Chiara Ferragni

Dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno, Chiara ha voluto seguire una delle manie più gettonate su TikTok, quella della vision board. C0s'è? Una raccolta di immagini e parole che, grazie al supporto visivo, aiutano a visualizzare i propri obiettivi e sogni. Chiara ha raggruppato tutto in un'altra cartella, nella quale ha inserito le immagini di quello che vorrebbe fosse la sua vita, dalla famiglia agli amici, fino ad arrivare ai viaggi, al lavoro e a qualche piccolo mantra. Alla domanda delle sorelle "Non credi di avere già tutto questo?", l'imprenditrice ha risposto "Non tutte" ma ha voluto conservare anche quello che ha raggiunto nella vision board per continuare a tenere ben chiari gli obiettivi.