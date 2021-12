Valentina Ferragni, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la sorella di Chiara Ferragni Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara, è nata nel 1992 e, complice il successo di The Ferragnez: la serie, è diventata una star internazionale proprio come sua sorella. Avete mai visto una sua foto da giovanissima? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione negli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara, è nata nel 1992 e, complice il cognome "famoso", ha sempre avuto un discreto successo sui social, dove da diversi anni riesce a lanciare mode e tendenze proprio come la nota imprenditrice digitale. Da anni lavora nel mondo della moda ma è soprattutto di recente che ha fatto parlare di lei grazie a The Ferragnez: la serie, show di cui è chiaramente protagonista insieme al resto della famiglia. Oggi siamo abituati a vederla bellissima e glamour in tv e su Instagram ma com'era da giovanissima? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione negli anni

La trasformazione di Valentina, la sorella di Chiara Ferragni

Valentina è la più piccola delle sorelle Ferragni ma, nonostante ciò, ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro: trovare un lavoro creativo che mettesse in risalto la sua passione per la moda. Si è laureata nel 2015 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Linguaggi dei Media, nella sua tesi ha trattato l'influenza sulla società da parte dei social blogger, e da allora ha seguito le orme della sorella Chiara nel fashion system.

Valentina Ferragni nel 2015

Com'è cambiata negli anni? Essendo giovanissima, le piccole "trasformazioni" sono legate solo alla naturale crescita e non alla chirurgia come insinuato dagli haters. Per quanto riguarda i capelli, ha portato qualche leggera rivoluzione alla chioma col passare degli anni. Il suo colore naturale è il biondo scuro, mentre ad oggi ha aggiunto dei colpi di luce sui toni del platino che riescono a illuminarle al massimo il viso.

Valentina Ferragni con la sorella Chiara nel 2016

Le critiche degli haters, dal body shaming alla cicatrice sulla fronte

Avere una sorella famosa come Chiara Ferragni non è stato sempre positivo per Valentina: fin dagli esordi professionali è stata spesso messa a confronto con lei, diventando anche vittima di body shaming. In molti l'hanno accusata di non avere il fisico "adatto" per essere influencer e di non vantare la stessa bellezza di Chiara ma, nonostante le dure parole, la piccola di casa Ferragni ha reagito sempre a tono, non lasciandosi sopraffare dalle critiche.

Valentina Ferragni con i capelli rosa nel 2019

Ad oggi urla a gran voce di piacersi così com'è e la cosa non è cambiata neppure quando si è ritrovata a dover rimuovere un tumore sulla fronte. L'operazione le ha lasciato una cicatrice evidente sul viso ma anche in questa occasione ha affrontato tutto con il sorriso, certa del fatto che quel dettaglio racconta una storia, rendendola così ancora più bella. Insomma, Valentina non è solo una influencer e un'imprenditrice di successo, è anche paladina di body positivity.