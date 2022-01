Chiara Ferragni, pranzo di famiglia al Palazzo Parigi Milano: quanto costa il ristorante gourmet Chiara, Valentina e Francesca Ferragni si sono riunite a Milano insieme alla madre Marina Di Guardo, pranzando in uno dei loro ristoranti preferiti.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha un rapporto molto stretto con la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca: spesso si ritagliano delle giornate "solo donne" in cui passano il tempo insieme (a volte sfoggiando perfino outfit coordinati!). Per l'ultima uscita di famiglia Chiara Ferragni e le sue sorelle si sono date appuntamento al ristorante del Palazzo Parigi Milano: un luogo ricco di storia e fascino, con una cucina ricercata. Il posto giusto per aggiornarsi sulle ultime novità: Chiara Ferragni ha passato qualche giorno con Fedez e gli amici in uno chalet di montagna in Svizzera, Valentina Ferragni è appena tornata da Courmayeur, mentre Francesca si gode la prima gravidanza e il pancino che cresce.

Il ristorante è in un hotel di lusso

Il ristorante in cui si sono date appuntamento Chiara, Valentina e Francesca Ferragni con la madre Marina Di Guardo è il ristorante del Palazzo Parigi Milano, un hotel di lusso in Corso di Porta Nuova, a pochi passi dal quadrilatero della moda. Si tratta di un imponente edificio storico trasformato in un albergo e gestito dall'architetta Paola Giambelli. Gli interni coniugano l'eleganza e lo stile che caratterizzano le due città a cui deve il nome, le capitali europee della moda: non a caso è uno degli indirizzi preferiti di Chiara Ferragni. Questo infatti è stato il ristorante scelto dall'imprenditrice per la prima uscita con gli amici dopo la quarantena. L'hotel vanta anche una famosa spa e ampi giardini, oltre che un lounge bar e un ristorante che nell'arredamento si ispira al design italiano anni Quaranta e Cinquanta.

Quanto costa pranzare al Palazzo Parigi

La famiglia Ferragni si è riunita dopo le vacanze natalizie e i weekend sulla neve al Ristorante Gastronomico dell'hotel, caratterizzato da una spettacolare vista sui giardini. Nelle sale interne i clienti possono pranzare circondati da opere d'arte, con corridoi suggestivi che collegano la sala alle cucine. Ma cosa propone il menù del ristorante? Si va dai piatti tipici della cucina milanese – risotto mantecato, ossobuco e costoletta impanata – a una vasta selezione di pesce. Precisamente, il risotto alla milanese costa 24 euro, l'ossobuco 38 euro. Tra i piatti più esclusivi sul menù ci sono sicuramente le Capesante alla brace, zucca e cardoncelli: 52 euro. I dessert – che spaziano dalla frutta al gelato fino alle torte – oscillano tra i 14 e i 20 euro. Il ristorante e il lounge bistrot uniscono tradizione gastronomica, design ricercato e ambiente esclusivo: nessuna sorpresa che sia tra i ristoranti preferiti delle sorelle Ferragni!