La coperta firmata di Chiara Ferragni: quanto costa il plaid di lusso Sono tanti i dettagli della casa di Chiara Ferragni e Fedez emersi dalle foto e dai video pubblicati sui social come la coperta usata da Chiara Ferragni di recente. Scopriamo quanto costa l’oggetto di lusso.

A cura di Clara Salzano

La nuova coperta in casa di Chiara Ferragni

La casa di Chiara Ferragni e Fedez è probabilmente, dopo quella del Grande Fratello, la più spiata d'Italia, sarà per i numerosi post condivisi dalla coppia o per la recente serie di successo, The Ferragnez, su Amazon Prime Video. Sono tanti i dettagli emersi dalle foto e dai video pubblicati sui social dei Ferragnez e ogni nuovo particolare nella loro casa è oggetto di curiosità, come la coperta usata da Chiara Ferragni di recente. Scopriamo quanto costa l'oggetto di lusso.

Chiara Ferragni sul divano di casa con il plaid Hermes

Qual è la coperta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sfoggia sempre nuovi outfit, accessori personali e per la casa. Non passa dunque inosservato ogni nuovo arrivo nell'abitazione della coppia. È proprio Fedez in un video postato sui social a mostrare la nota influencer mentre dorme sul divano avvolta in una calda coperta.

La coperta di Hermes di Chiara Ferragni

Il plaid usato da Chiara Ferragni per il suo riposino in casa è identificato dalla ripetizione di uno stesso logo. Si tratta della H di Hermés, nota maison di lusso, che crea alcuni dei plaid più esclusivi per la casa. Si tratta di accessori di lusso che, come i cuscini, rappresentano oggetti del desiderio di molte celebrità e non solo.

Quanto costa il plaid di Chiara Ferragni

Ci sono tanti modelli dei plaid Hermés disponibili sul mercato. Ogni anno la maison di lusso produce nuove versione di un accessorio della casa iconico. L'elemento che contraddistingue inequivocabilmente il plaid sul divano di Chiara Ferragni e Fedez, anche a distanza, è la H del logo Hermés. Non sappiamo tuttavia quale sia il modello specifico usato dai Ferragnez perché attualmente non è più in produzione ma i plaid di Hermés variano dai 1.330 euro per i modelli in 100% lana a quelli tessuti a mano, 100% cachemire della Mongolia, che costano fino a 3.800 euro.