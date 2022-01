A casa di Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa il seggiolone di Vittoria Lucia Chiara Ferragni e Fedez amano circondarsi di oggetti di design e non fanno eccezione per i figli. Scopriamo che seggiolone usano per Vittoria Lucia e quanto costa l’originale prodotto.

Il seggiolone di Vittoria Lucia nella cucina di Chiara Ferragni e Fedez

Sono state delle vacanze di Natale e Capodanno molto tranquille e soprattutto in casa quelle trascorse da Chiara Ferragni e Fedez risultati positivi al Covid, anche se ormai la nota influencer si è negativizzata. I Ferragnez non si sono tuttavia demoralizzati e hanno approfittato di questo periodo difficile per trascorrere più tempo in famiglia, con Leone e Vittoria Lucia. Così è stato possibile notare, grazie a numerosi foto e video dalla loro casa, alcuni oggetti di design esclusivi. Scopriamo quanto costa il seggiolone della figlia di Chiara Ferragni e Fedez.

Vittoria Lucia sul seggiolone rosa di design con papà Fedez

Com'è fatto il seggiolone di Vittoria Lucia

Chiara Ferragni e Fedez amano circondarsi di oggetti di lusso e di design di alta qualità in casa. Sappiamo infatti che la coppia ha amato collezionare alcuni oggetti unici ideati dal designer Virgil Abloh e altri ancora, così non rinuncia al design neppure per i figli Leone e Vittoria Lucia. Durante le vacanze di Natale e Capodanno in cui i Ferragnez sono stati di più in casa è stato possibile scorgere un particolare seggiolone usato da Vittoria Lucia.

La sedia Tripp Trapp di Stokke

Il seggiolone rosa di Vittoria Lucia è definito una particolare sedia che cresce con il bambino in modo da durare per tutta la sua vita e non essere usata solo quando è bambina. Si tratta infatti del seggiolone della Stokke che rappresenta un classico del design scandinavo. Progettato dal designer Peter Opsvik, il seggiolone Tripp Trapp permette al bambino di stare al tavolo con tutta la famiglia grazie alla seduta e al poggiopiedi regolabile sia in altezza che in profondità, in modo da adattarsi alla crescita del bambino.

Il Tripp Trapp di Vittoria Lucia permette di stare al tavolo con tutta la famiglia

Quanto costa il seggiolone in casa di Chiara Ferragni

Il seggiolone Tripp Trapp di Vittoria Lucia in casa di Chiara Ferragni e Fedez è un'icona del design per bambini. È pensato infatti per accompagnare la crescita del bambino ed essere usato anche non solo per i pasti quando è più piccolo ma anche come sedia da tavolo, da scrivania, per giocare con gli amici e come sgabello quando diventa più grande.

Il Tripp Trapp di Stokke segue la crescita del bambino

Il seggiolone prodotto da Stokke è disponibile in diversi colori proprio per assecondare le preferenze di tutti i bambini. Per Vittoria Lucia è stato scelta la versione in legno di faggio color rosa dell'iconica sedia d'ispirazione scandinava. Il costo del seggiolone in casa di Chiara Ferragni e Fedez si aggira intorno ai 219 euro.