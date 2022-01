Chiara Ferragni non è più in quarantena: la prima uscita è con la pelliccia e la felpa manifesto Dopo aver passato Capodanno in quarantena, Chiara Ferragni è risultata negativa e ha potuto incontrare gli amici: il primo look del 2022 ‘nasconde’ un messaggio.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha iniziato il 2022 in quarantena: lei e il marito Fedez dopo Natale sono risultati positivi al coronavirus e hanno dovuto cancellare i piani per Capodanno, festeggiando in casa con i bambini. Mentre Fedez è ancora isolato, l'imprenditrice digitale ha annunciato di essere risultata negativa al tampone di controllo e finalmente è potuta uscire con gli amici. Il primo look "post quarantena" era anche il primo look del 2022 fuori dalle mura di casa: per l'occasione ha scelto una giacca maculata in pelliccia e una felpa che "nascondeva" un motto per il nuovo anno.

Chiara Ferragni con la giacca maculata

Il primo look di Chiara Ferragni dopo l'isolamento

Dopo giornate chiusa in casa tra felpe, tute la ginnastica e accappatoi griffati, Chiara Ferragni finalmente è potuta uscire di nuovo: il periodo di isolamento è finito e, con la conferma di un test negativo, ha potuto incontrare gli amici senza rischi. Il primo lunedì del 2022 – e la prima uscita dopo il Covid – meritavano un outfit speciale: l'imprenditrice digitale ha seguito la tendenza dei cappotti pelosi, sfoggiando una giacca fur maculata in stile "Crudelia De Mon". Per completare il look ha scelto dei leggings in vernice effetto specchio e degli anfibi con catene firmati Miu Miu. Poteva mancare un tocco scintillante? Certo che no: l'influencer ha indossato un girocollo con i cuori e orecchini coordinati.

Chiara Ferragni e Manuele Mameli

Chiara Ferragni veste in coordinato con Manuele Mameli

A pranzo Chiara Ferragni ha incontrato Manuele Mameli, il suo storico "glam artist" che si occupa di studiare i make up e le acconciature: i due sono molto amici e hanno sfoggiato completi coordinati. In particolare, hanno indossato la stessa "felpa manifesto" con uno stemma in stile college.

la felpa di Chiara Ferragni è firmata Rivoluzione Romantica

La felpa è firmata dal brand Rivoluzione Romantica ed è disponibile online al prezzo di 60 euro. Il capo nascondeva un messaggio: sotto allo stemma c'è un cartiglio con il motto "Ama chi ti pare". Uno splendido e romantico augurio per iniziare il 2022 nel segno della libertà e dell'uguaglianza.