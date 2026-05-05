Chiara Ferragni lancia una linea body care: il kit con creme corpo e scrub costa oltre 100 euro

Chiara Ferragni è più attiva che mai sul fronte lavorativo e non solo perché ha ripreso regolarmente a viaggiare per motivi professionali, nelle ultime ora ha anche lanciato sul mercato la sua nuova collezione di prodotti beauty. Dopo aver debuttato nel settore home qualche mese fa, adesso si è lanciata sulla body care, creando una serie di creme e lozioni per il corpo, la cui particolarità sta nella loro avvolgente fragranza al caramello. Gel doccia, scrub, crema mani e crema corpo vengono venduti singolarmente o in formato kit e arrivano a costare anche oltre 100 euro.

I prodotti della linea Body Care di Chiara Ferragni

Dopo aver sponsorizzato per mesi la sua nuova linea Body Care sui social, ora Chiara Ferragni ha annunciato il lancio ufficiale sul mercato. Pensata per arricchire la routine quotidiana con un momento di puro benessere, la collezione comprende diversi prodotti per la cura del corpo, dalla crema mani al gel doccia, fino ad arrivare allo scrub e alla crema corpo. Oltre a detergere delicatamente, a nutrire e a levigare la pelle, i prodotti avvolgono in corpo in una calda e dolce fragranza al caramello difficile da dimenticare, trasformando così ogni gesto in una “esperienza sensoriale contemporanea”. Il loro packaging è giallo pastello, così da ricordare i profumi e gli odori primaverili, mentre i loghi del brand, dal nome di chiara allo stemma dedicato a Leone e Vittoria che aveva già presentato al lancio della candela It’s Gonna Be Incredible, sono stampate in celeste e in blu.

I prodotti Body Care di Chiara Ferragni

Quanto costano le creme per il corpo di Chiara Ferragni

Quanto costano i prodotti per il corpo firmati da Chiara Ferragni? Il più economico è la crema mani a rapido assorbimento, che idrata senza ungere, lasciando la pelle morbida e levigata: il tubo da 30 ml costa 14 euro. La doccia crema a base di olio di mandorle (ma al profumo di caramello) viene venduta a 24 euro, mentre la crema corpo dalla texture ricca a 36 euro. Il prodotto più caro è lo scrub corpo al burro di karitè e olio di cocco, il cui prezzo è di 38 euro. L’imprenditrice ha anche lanciato degli esclusivi kit a tema, dalla shower essential routine con doccia crema e scrub da 62 euro alla every day routine da 74 euro con crema mani, shower cream e body cream. Il pacchetto più costoso è feel good routine, comprende tutti e 4 i prodotti e viene venduto a 112 euro (anche se attualmente con l’offerta-lancio viene proposto a 94 euro).

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