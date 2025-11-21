stile e Trend
Qual è il significato dello stemma stampato sulla candela di Chiara Ferragni: l’omaggio a Leone e Vittoria

Chiara Ferragni ha lanciato una candela profumata e l’ha personalizzata con uno stemma molto originale, nel quali sono nascosti dei riferimenti a Leone e Vittoria: ecco cosa significa.
A cura di Valeria Paglionico
Chiara Ferragni ha appena lanciato una grandissima novità: ha prodotto una candela profumata chiamata It's Gonna Be Incredible. Evoca gli odori di biscotto, latte e vaniglia, rendendo l'atmosfera casalinga calda e magica. A renderla unica non è solo la fragranza ma anche lo stemma personalizzato stampato sul vasetto: ecco qual è il significato simbolico di disegni e scritte.

Chi ha creato lo stemma sulla candela di Chiara Ferragni

Note di biscotto, latte, caramello e vaniglia: la candela It's Gonna Be Incredible di Chiara Ferragni sembra essere destinata a diventare il regalo più gettonato del prossimo Natale. "Pensata per chi ama sognare a occhi aperti, è una candela che porta dolcezza e leggerezza, trasformando ogni momento in qualcosa di un po’ più speciale", sono queste le parole usate dall'imprenditrice per descriverla. A farla da padrone sul packaging è l'originale stemma con le iniziali C ed F, di cui ha spiegato il significato su TikTok, sottintendendo che è il simbolo del nuovo capitolo del marchio. Creato appositamente per il progetto dal suo team, raffigura i portafortuna di Chiara, ovvero i suoi bimbi.

I simboli nascosti nella candela It's Gonna Be Incredible

Sulla candela di Chiara Ferragni a farla da padrone è stemma personalizzato creato dal team aziendale. Sui lati ci sono le riproduzioni stilizzate di Leone e Vittoria: il primo è raffigurato come un leone, la seconda come un angioletto che fa il simbolo della V con le mani (riferimento al suo nome). Est 2013 Milano è invece un richiamo agli esordi del business dell'imprenditrice: nel 2013 ha infatti creato a Milano il brand che porta il suo nome e lo ha fatto lanciando un paio di slipper decorate con l'iconico occhio azzurro che strizza l'occhiolino. Insomma, tutto è stato studiato nei minimi dettagli per rappresentare al 100% Chiara e il suo legame con la famiglia.

