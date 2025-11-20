Chiara Ferragni amplia il suo business al settore home: lancia una candela profumata che costa 40 euro

Chiara Ferragni ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo la crisi professionale che ha colpito la sua azienda a causa dello scandalo dei pandori Balocco. Se negli scorsi mesi aveva lanciato una collezione di abiti per "sottoni" in collaborazione con il brand Rivoluzione Romantica, ora sta provando a conquistare anche il settore home (che fino a questo momento non aveva mai esplorato). In vista dell'inizio delle feste ha realizzato un progetto di cui va molto fiera: una candela profumata firmata dal suo brand chiamata "Sarà incredibile". Ecco com'è fatta e quanto costa.

Il video della pubblicità della candela

Si chiama “It’s Gonna Be Incredibile” (letteralmente "Sarà incredibile") ed è la candela profumata appena lanciata da Chiara Ferragni. Nel video promo, con in sottofondo la sua voce che recita un messaggio intimo e inspiratorio, l'imprenditrice si è lasciata immortalare mentre si aggira tra le mura di casa in un completo cozy total white. Shorts in maglia, canotta, cardigan e calzettoni, Chiara si muove distrattamente tra il salotto e la cucina in compagnia del cane Paloma e alla fine estrae da un un pouf la candela che lei stessa ha ideato. Realizzata in cera e fragranza profumata, è stata inserita in un vasetto dark su cui domina il nome del prodotto e il nome dell'imprenditrice, il tutto accompagnato da uno stemma in stile nobiliare con sopra stampate le lettere CF.

Candela di Chiara Ferragni

Qual è il prezzo e la fragranza della candela di Chiara Ferragni

Di cosa sa la candela per la casa di Chiara Ferragni? Come viene specificato sul sito ufficiale del brand, si apre con note di caramello dorato, morbide e luminose, ha poi un tocco di latte cremoso che dona gentilezza alla fragranza, mentre la vaniglia "in sottofondo" è un riferimento alla semplicità delle piccole cose. "Pensata per chi ama sognare a occhi aperti, è una candela che porta dolcezza e leggerezza, trasformando ogni momento in qualcosa di un po’ più speciale", sono state queste le parole con cui Chiara ha descritto il prodotto. Qual è il suo prezzo? Viene venduta sul sito del marchio a 39,90 euro e si preannuncia uno dei regali di Natale più richiesti dell'anno.