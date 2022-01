Francesca Ferragni, la gravidanza è “sportiva”: mostra il pancino in completino da palestra Francesca Ferragni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. È appena entrata nella 16esima settimana e, sebbene il pancino sia appena visibile, lo ha messo in mostra con un look premaman “da palestra”.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti, ha annunciato la gravidanza poco prima di Capodanno, posando con il pancino in vista in jeans e cardigan fucsia. Ora, sebbene le forme della dolce attesa siano ancora praticamente invisibili, è tornata a metterle in mostra. È entrata nel quarto mese della dolce attesa e ha celebrato il lieto evento con dei selfie casalinghi. Per l'occasione ha sfoggiato un look premaman "insolito": niente maxi abiti o maglioni over, la sorella di Chiara ha puntato tutto su un completino da palestra.

Il look premaman sportivo di Francesca Ferragni

Dimenticate i maxi abiti, i pullover over e i jeans pensati ad hoc per la gravidanza, Francesca Ferragni ha deciso di non stravolgere affatto il suo guardaroba durante la dolce attesa. Come documentato fin dal momento dell'annuncio, sta indossando solo abiti casual e sportivi, gli stessi che ha sempre sfoggiato nella quotidianità. Certo, considerando che il pancino si vede appena, ha ancora la possibilità di farlo senza "inconvenienti", ma è chiaro che probabilmente non rivoluzionerà il suo stile a causa della dolce attesa. Nelle ultime ore, ad esempio, ha messo in mostra il ventre con indosso un completino da palestra con leggings aderenti e reggiseno sportivo coordinato, entrambi in bordeaux, lasciando così spazio alla comodità.

Francesca Ferragni continua ad allenarsi in gravidanza

Così come la sorella Chiara, anche Francesca Ferragni sta documentando sui social ogni dettaglio della gravidanza. Fin dalle ore successive all'annuncio ha spiegato di non avere alcuna intenzione di rinunciare all'attività sportiva, anche se, come consigliatole dallo specialista, diminuirà l'intensità degli allenamenti mese dopo mese, così da non mettere a rischio la salute del piccolo che porta in grembo. Sarebbe proprio questo il suo segreto per vantare una forma fisica tanto al quarto mese della dolce attesa. I fan non si sono lasciati sfuggire questo dettaglio e sotto gli scatti social hanno ironizzato paragonando il suo pancino alle loro forme post-cena.