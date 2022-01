Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Crans-Montana: com’è fatto il loro chalet di montagna Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in Svizzera. Scopriamo com’è fatto lo chalet di montagna dove sono stati i Ferragnez.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni a Crans Montana, in Svizzera

Chiara Ferragni e Fedez, dopo le festività di Natale e Capodanno trascorse a casa a causa della positività al Covid 19, sono riusciti a dedicarsi, ormai negativi, alcuni giorni di vacanza in montagna. Per l'occasione i Ferragnez hanno scelto Crans Montana dove hanno trascorso alcuni giorni in un magnifico chalet con gli amici. Immerso nella neve e con vista sulle Alpi, scopriamo com'è fatto lo chalet di Chiara Ferragni e Fedez in Svizzera.

Chiara Ferragni nello chalet è Crans Montana

Dove si trova lo chalet di Chiara Ferragni in Svizzera

Crans Montana è una delle destinazioni turistiche più famose ed esclusive della Svizzera, sia per il suo comprensorio sciistico che per la natura unica che la circonda. La nota località vallese gode infatti di una vista impressionante delle vette alpine, dal Cervino al Monte Bianco, comprende cinque laghi balneabili idilliaci, fitte foreste di montagna, una vasta rete di sentieri per escursioni o alcuni dei migliori hotel e alberghi della Svizzera.

Chiara Ferragni e Fedez i una scatto sexy nella spa dello chalet svizzero

Non stupisce che Chiara Ferragni e Fedez abbiano scelto la leggendaria località di Crans Montana per le vacanze. Qui hanno potuto trascorrere diversi giorni in compagnia degli amici in un tipico chalet di montagna, cenare in alcuni dei migliori ristoranti sulla neve, fare lunghe passeggiate e rilassarsi.

Leggi anche Chiara Ferragni, i look per la vacanza di Natale in montagna

Lo chalet di prestigio di Chiara Ferragni e Fedez a Crans Montana

Com'è fatto lo chalet di Chiara Ferragni a Crans Montana

Lo chalet in cui hanno soggiornato Chiara Ferragni e Fedez a Crans Monatana è molto di più di una tipica casa di montagna. Si tratta di un residenza di prestigio con i servizi di un hotel a cinque stelle.

La sala dello chalet di Chiara Ferragni in Svizzera

L'esclusiva abitazione di legno si trova su una una collina di di 2.016 metri quadrati e offre una vista spettacolare senza ostacoli sulle Alpi vallesane e sulla valle del Rodano.

Una delle camere dello chalet a Crans Montana

Lo chalet si sviluppa su quattro livelli e comprende otto suite, distribuite sui vari piani e ognuna con bagno in camera, diverse aree relax e intrattenimento con un home cinema, un bar, una splendida spa con grande piscina a sfioro, jacuzzi, sauna per 14 persone, hammam per otto ospiti, sala fitness e sala da pranzo panoramica.

La sala da pranzo nello chalet di Chiara Ferragni e Fedez in Svizzera

Appena si entra nel prestigioso chalet si viene catturati da un ampio spazio con alti soffitti e camino sospeso. Una grande cucina open space in legno massello completa gli interni della residenza.

Il grande salone dello chalet dei Ferragnez

L'esterno dello chalet gode di un magnifico terrazzo oltre che di un curato giardino e jacuzzi con vista panoramica mozzafiato. C'è anche un garage per otto automobili e tanto spazio in cui rilassarsi e godere di una rigenerante vacanza in montagna. Per avere informazioni sul costo del soggiorno si consiglia di contattare la ML Immobilier che cura l'immobile.