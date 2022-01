Chiara Ferragni sulla neve con le orecchie da coniglio: l’originale cappello peloso con gli anelli Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo un weekend in montagna dopo l’isolamento per il Covid: l’influencer ha voluto stupire tutti con le orecchie pelose.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni e Fedez sono partiti per un weekend in Svizzera e si stanno godendo qualche giornata di svago sulla neve in compagnia degli amici. A causa della positività al Covid hanno dovuto rinunciare ai piani per Capodanno e hanno trascorso l'ultimo dell'anno in casa con i bambini. Ora però sono entrambi negativi: per festeggiare la fine dell'isolamento si sono regalati un fine settimana in montagna. Chiara Ferragni ha fatto un ingresso a dir poco spettacolare: ha sfoggiato un cappello con lunghe orecchie da coniglio ‘punk' ricoperto di spille da balia, catenelle e piercing.

Chiara Ferragni sulla neve con i jeans

Chiara Ferragni di certo non soffre il freddo: su Instagram ha condiviso le foto di una passeggiata sulla neve…in jeans. Per il primo look "d'alta quota" ha scelto una giacca effetto fur nera, lasciata aperta su un pullover a rombi colorati firmato Alessandra Rich. Cardigan e maglioncini a losanghe sono il must dell'inverno e l'imprenditrice sembra avere una vera e propria passione per questo capo.

maglione Alessandra Rich

La sciarpa-cappello con le orecchie di Chiara Ferragni

Dopo aver passato le giornate di festa chiusa in casa per via della quarantena Chiara Ferragni vuole recuperare il tempo perduto, anche nei look: dopo aver sfoggiato la felpa manifesto e aver stupito con un sensuale body super gambato a Milano, sulla neve ha sfoggiato un cappello davvero originale. Innanzitutto si tratta di un pezzo unico che unisce sciarpa e cappello, realizzato in morbido pelo corto. Ma la vera particolarità sono le orecchie da coniglio, lunghe e tempestate di spille da balia, anelli in metallo e catenelle a mo' di piercing. Un coniglio ‘punk', insomma: prevedibilmente i fan dell'influencer sono impazziti e vogliono assolutamente trovare il particolare accessorio. Scommettiamo che lancerà la tendenza?