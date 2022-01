Chiara Ferragni lancia il body super sgambato: il modello sexy spunta dai pantaloni a vita bassa Anche Chiara Ferragni segue il trend dei body, ma in una versione sensuale e audace: tagli cut out e fianchi scoperti.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni e Fedez non sono più in quarantena: a distanza di un paio di giorni l'uno dall'altra sono risultati negativi al tampone e hanno potuto finalmente abbracciare e baciare i loro bambini senza alcun rischio. I Ferragnez hanno festeggiato in famiglia il giorno dell'Epifania e per l'occasione l'imprenditrice digitale ha sfoggiato un look total black che ha lasciato senza parole i fan. Chiara Ferragni è sempre un passo avanti in fatto di tendenze: anche lei segue il trend dei body, must have dell'inverno, ma in una versione più audace e sensuale, con una super sgambatura anni Ottanta.

Chiara Ferragni segue il trend dei pantaloni di pelle

Lunedì Chiara Ferragni aveva festeggiato insieme agli amici la fine della quarantena: per la prima uscita aveva indossato una giacca in eco-pelliccia maculata. Il look dell'Epifania invece puntava tutto sul colore nero e seguiva alcune delle tendenze del momento. Innanzitutto, i pantaloni di pelle, uno dei modelli di tendenza da comprare con i saldi: l'imprenditrice ha scelto un modello low cost di Asos, con impunture bianche a contrasto, in vendita sul sito a 43,99 euro. Ha abbinato poi un paio di mule nere con il tacco alto e un dettaglio in piume sulla punta, da vera diva. Il pezzo forte però era il body a maniche lunghe con una super sgambatura.

Chiara Ferragni in Asos

Il body sgambato è anni Ottanta

I body sono uno dei capi più cool dell'inverno 2022: versatili e alla moda, si possono indossare da soli o giocando sulle sovrapposizioni con altri capi. Chiara Ferragni ha voluto reinterpretare la tendenza con un tocco ancora più sensuale, cioé la sgambatura "altissima", in pieno stile anni Ottanta. L'allacciatura del body firmato Asos disegna due profondi archi sui fianchi, che escono dall'orlo dei pantaloni. In più, il modello è caratterizzato da tagli cut out fatti ad arte sulla scollatura. L'influencer è una grande fan dei body sgambati: a settembre anticipò la tendenza posando con un body colorato del suo brand che lasciava i fianchi scoperti. Forse non proprio il massimo della comodità, ma sicuramente di grande effetto.