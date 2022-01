Cosa comprare con i saldi invernali 2022: 5 pantaloni di tendenza su cui puntare Dai pantaloni a vita a quelli oversize, dai jeans alla pelle: i modelli versatili e comodi da acquistare in sconto con i saldi 2022.

A cura di Beatrice Manca

Un buon paio di pantaloni è il pilastro su cui costruire un look attuale e di tendenza: la moda dell'inverno 2022 propone in passerella modelli oversize e a vita alta, spaziando dal denim alla pelle. Ora che i saldi sono ufficialmente iniziati in tutta Italia, è arrivato il momento giusto per approfittare degli sconti nelle boutique e delle offerte negli store online per comprare jeans e pantaloni di tendenza dell'inverno 2022. Una guida per scegliere i modelli giusti e gli abbinamenti di tendenza prendendo ispirazione dalle passerelle.

I pantaloni oversize

Addio skinny e leggings: la moda del 2022 riscopre le silhouette oversize, larghe e morbide. Il lockdown ci ha fatto riscoprire la comodità, ma senza rinunciare allo stile. I pantaloni oversize ci piacciono per la loro versatilità: si portano di giorno con sneakers e un pullover colorato, mentre di sera con tacchi alti e lingerie a vista.

Il pantalone di pelle

Tra le tendenze più popolari del 2022 c'è sicuramente la pelle, da portare in versione total look. Nel guardaroba invernale non possono mancare certo i pantaloni in (eco)pelle da indossare con cardigan morbidissimi, body o camicie colorate. Una variante chic (e sartoriale) dei leggings in pelle.

I jeans baggy

I jeans rimangono un caposaldo del guardaroba per la loro estrema comodità: si abbinano a tutto e sono la prima cosa che infiliamo quando non sappiamo proprio come vestirci. Il modello da comprare con i saldi è baggy, largo e con un lavaggio molto chiaro, come quelli che hanno sfilato sulla passerella di Chanel.

Il pantalone a vita alta

Le passerelle delle collezioni estive 2022 anticipano una rivoluzione: torneranno di moda i pantaloni a vita bassa, con l'ombelico bene in vista. Per ora però godiamoci i pantaloni a vita alta, eleganti e cool, da portare con top e maglioni dal taglio crop come propone Fendi.

Il jeans cropped

I jeans sono pantaloni eterni: scegliendo il modello giusto facciamo un investimento per la vita (e gli sconti aiutano!). Tra i modelli di tendenza per l'inverno 2022 ci sono sicuramente i jeans "cropped" cioé tagliati nettamente alle caviglie. Con la loro aria maschile e disinvolta i jeans cropped hanno conquistato le passerelle di Brunello Cucinelli, che li abbina a maxi cardigan e basco alla parigina.