Saldi 2022: 9 scarpe alla moda per l’inverno da comprare a prezzi scontati Stivali alti, sneakers colorate, chelsea boots o mocassini college: guida alle scarpe più cool del momento da comprare con i saldi di fine stagione 2022.

A cura di Marco Casola

Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi invernali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I saldi invernali 2022 sono iniziati in tutta Italia, sia nei negozi che sulle piattaforme virtuali, ed è il momento di pianificare gli acquisti "furbi" per rinnovare il guardaroba. Per non cedere alla tentazione dello shopping compulsivo l'ideale è puntare su abiti che non passano mai di moda e scarpe adatte sotto ogni look. Questo è il momento giusto per investire in calzature di tendenza che siamo sicuri di indossare anche il prossimo inverno: dai classici stivali neri alle sneakers colorate, dai mocassini agli anfibi, fino alle scarpe con il tacco e la zeppa. Guida ai 9 modelli di tendenza visti in passerella e agli abbinamenti più cool.

Gli stivaletti ankle boots

Comodi e versatili, gli stivaletti sono una certezza del guardaroba. Si abbinano perfettamente ai pantaloni ampi, a zampa d'elefante o palazzo, ma si indossano anche sotto gonne longuette plissettate. Le tendenze dell'inverno 2022 prediligono tessuti scamosciati e colori terrosi, dall'ocra al verde bosco. I modelli in pelle invece spaziano dal grigio al bianco ottico, tutte alternative eleganti al classico nero.

Malone Souliers

Le scarpe con la zeppa

Le scarpe con il tacco sono la croce e delizia delle fashion victim. Questo inverno però non saremo più costrette a scegliere tra comodità e stile: il modello da comprare ai saldi è senza dubbio con la zeppa e cinturino, ispirato alle iconiche pump di Versace. Da Chiara Ferragni a Elodie, passando per Ambra Angiolini, nessuno sa resistere a queste scarpe dal sapore Seventies: sonoi tacchi più glamour dell'inverno.

Leggi anche Cosa comprare con i saldi invernali 2022: 5 pantaloni di tendenza su cui puntare

Versace

Gli stivaletti da montagna

La moda dell'inverno 2022 si ispira alle passeggiate in alta quota e al fascino degli chalet: tra le scarpe da comprare con i saldi non possono certo mancare gli scarponcini da montagna, caratterizzati da suola a carrarmato e lacci intrecciati. Comode e funzionali, si portano anche in città con un cappotto elegante: i modelli di tendenza hanno dettagli fur o varianti di colore insolite, come il total white.

Canada Goose

Gli stivali alti neri

Un classico intramontabile che non può mancare nel guardaroba sono gli stivali neri: il modello da avere è alto e slancia la figura grazie al tacco, sottile o geometrico. Gli stivali neri sono l'investimento da fare durante le svendite e da sfruttare anno dopo anno, stagione dopo stagione.

Mango

I Chelsea boots

Tra i modelli di tendenza dell'inverno 2022 ci sono i Chelsea boots, gli stivaletti bassi con la banda laterale elastica. Il loro nome tradisce l'origine inglese: sono famosi anche come Beatles, dal nome del leggendario gruppo che li ha lanciati negli anni Sessanta. Comodi, versatili e molto cool, sono tornati in passerella e si portano di giorno e di sera.

Bershka

Le décolleté con il tacco

I saldi sono il momento giusto per investire su un paio di scarpe che durino per tutta la vita. Impossibile non innamorarsi di un paio di classiche décolleté con il tacco a spillo, un classico dell'eleganza femminile. Dal nero scamosciato di Salvatore Ferragamo al rosso vernice di Brian Atwood per Scarosso, le scarpe con il tacco alto sono un must have del guardaroba.

Salvatore Ferragamo

I mocassini con la suola alta

Il fascino dello stile college conquista anche le passerelle Autunno/Inverno 2021-22: i mocassini sono tornati protagonisti e sono tra i modelli di tendenza da comprare con i saldi. Come sceglierli? Rigorosamente con la suola alta, come propongono Tod's, N21 e MSGM, nel classico nero o in un colore pop come il fucsia.

Tod’s

Le chunky sneakers

Quelle che una volta si chiamavano "scarpe da ginnastica" ormai hanno conquistato le passerelle e si portano in ogni occasione, dall'ufficio alla serata fuori con gli amici. Le sneakers di tendenza dell'inverno 2022 sono alte, spiritose e colorate: per iniziare l'anno all'insegna della comodità.

Dsquared2

Gli anfibi

Le passerelle invernali sono state conquistate dagli anfibi: gli stivaletti militari con i lacci non passano mai di moda per la loro aria grintosa e anticonformista. Alti o bassi, l'importante è sceglierli con la suola "massiccia". Gli abbinamenti di tendenza sono quelli che giocano con i contrasti: dalla minigonna college all'abito floreale, fino alla gonna di tulle in perfetto stile Carrie Bradshaw.