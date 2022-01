Borse in saldo: su quali modelli puntare per l’inverno 2022 I saldi di fine stagione sono l’occasione giusta per puntare sulle borse di tendenza, da quelle micro e colorate alla tracolla, dal secchiello alle maxibag.

La borsa è molto più che un semplice accessorio, è una vera e propria alleata: custodisce i nostri segreti e ci fa trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno a portata di mano. Ora che i saldi di fine stagione 2022 sono entrati nel vivo, è il momento di pensare alla it bag da avere in guardaroba per affrontare l'inverno: micro o macro, a spalla o a tracolla, metallizzata o in morbida pelliccia, la moda dell'inverno 2021/2022 propone modelli adatte a ogni stile e a ogni occasione. Spiritose o classiche, capienti o piccole come un gioiello, le borse di tendenza da comprare con i saldi hanno tutte una cosa in comune: sono un investimento per il futuro.

La borsa maxi

Chi ha sposato la filosofia di vita "Mary Poppins" e mette in borsa tutto il necessario alla sopravvivenza fuori casa amerà le maxi bag proposte in passerella da Tod's, Burberry e Sportmax. Capienti e facili da abbinare grazie ai colori neutri, queste borse sono il modello da comprare ai saldi perfetto per le globetrotter metropolitane.

La borsa a tracolla nera

Piccola, semplice, elegante: la borsa a tracolla nera è l'alleata discreta di stile che si porta in ogni occasione. Il suo segreto è la versatilità: si abbina bene ai look sportivi con i jeans e agli abiti più eleganti, senza risultare mai fuori posto. Non conosce stagioni né mode: una petite bag noir è per sempre.

La borsa stampa logo

Tra i grandi ritorni in passerella c'è sicuramente la logomania: approfittando dei saldi si può mettere in cassaforte la borsa di tendenza dell'inverno, con il logo in evidenza. Dalla Greca di Versace alla borsa di Gucci che celebra il centenario del marchio, queste borse sono veri e propri oggetti da collezione.

La borsa secchiello

Direttamente dagli anni Settanta, la borsa a secchiello è tornata protagonista delle sfilate invernali 2021-22, da Isabel Marant a Bally. Il secchiello non può mancare in guardaroba: è versatile, chic e capiente. L'importante è sceglierlo in colori neutri, dal cuoio al caramello, in grado di adattarsi facilmente a ogni look.

La micro bag

Dal macro al micro: le borse dell'inverno 2022 non conoscono mezze misure. Le microbag spopolano ormai da qualche anno: contengono rossetto e poco più, ma si indossano come preziosi gioielli, accessori colorati in grado di completare il look. Impossibile passare inosservati!

La borsa con tracolla a catena

La tracolla non è solo un elemento decorativo: tra i modelli di tendenza dell'inverno 2022 c'è sicuramente la borsa con la maxi chain, la tracolla fatta di anelli. Maliparmi propone bag in velluto in versione pop, con anelli in plastica colorata, mentre MSGM punta su chain metallizzate che impreziosiscono minibag color pastello.

La borsa in montone

La tendenza del 2022 è decisamente il montone: dalle giacche foderate in stile vintage agli accessori morbidi e "pelosi", lo shearling è il protagonista del guardaroba. Non può mancare allora una borsa con dettagli in montone, come quelle proposte da Fendi, The Bridge e Gianni Chiarini.

La borsa metallic a specchio

Le borse in tonalità metal sono state gli accessori più gettonati durante le feste appena trascorse, ma continueremo a sfoggiarle fino alla primavera. Le borse effetto specchio sono il modello giusto da comprare ai saldi: si abbinano a una grande varietà di colori e sono il dettaglio che trasforma un semplice outfit da giorno a un look scintillante da sera.

La borsa furry

La borsa più divertente dell'inverno è decisamente quella morbida in eco-pelliccia, proposta anche da Fendi, MSGM e DSquared2. A pelo corto o lungo, in versione neutra o colorata, dà un'aria più contemporanea al classico cappotto doppiopetto, ma si porta anche con bomber e look più sportivi. Per vere regine delle nevi, anche sull'asfalto.