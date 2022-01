Dal cardigan al pullover jacquard: i maglioni da comprare con i saldi 2022 I maglioni sono una vera coccola anti freddo: a collo alto o oversize, con le trecce o con i disegni jacquard, i modelli su cui puntare con le svendite invernali 2022.

L'arrivo dei saldi invernali 2022 significa una cosa sola: shopping! Con le svendite di fine stagione online e nei negozi fisici ci si può concedere uno sfizio o investire su un capo senza tempo, senza però cadere nella frenesia dello shopping compulsivo. L'acquisto più gettonato per i mesi invernali è senza dubbio un maglione: comodo, confortevole e sempre di tendenza. Dal collo alto ai disegni jacquard, dal cardigan al pullover oversize, le passerelle Autunno/Inverno 2021-22 ci suggeriscono i modelli su cui puntare e gli abbinamenti di tendenza.

Il maglione a collo alto

Un classico immortale è il maglione a collo alto, un ottimo alleato per proteggersi dalle temperature gelide di questi mesi. Le sfilate invernali lo confermano: da Fendi a Philosophy di Lorenzo Serafini, le passerelle si sono riempite di pullover a collo alto in versione oversize o "cropped", cioé maglioni tagliati all'altezza delle costole. Il vantaggio di questo acquisto è che non passa mai di moda e si può sfruttare nel corso degli anni variando gli abbinamenti, sia in occasioni casual che più eleganti.

Il cardigan

Una delle novità della moda 2022 è il ritorno del cardigan: il modello di tendenza è il cardigan-vestaglia, lungo e avvolgente. Da quelli colorati di Chanel a quelli jacquard di Brunello Cucinelli, le passerelle li propongono in mille varianti, da portare sia di giorno che di sera. D'inverno si indossa per avvolgersi in un morbido abbraccio, all'inizio della primavera si porterà al posto di giacche e soprabiti su minidress e pantaloni.

Il pullover jacquard

Un maglione che non passa mai di moda – quindi un ottimo investimento – è il pullover jacquard, caratterizzato dai disegni geometrici colorati. Questi maglioni ricordano i paesi scandinavi e fanno subito aria di montagna: in città si portano con abbinamenti femminili e inaspettati, come una gonna plissettata o un abito svolazzante.

Il maglione a trecce

Classico, versatile, chic: il maglione da comprare approfittando dei saldi è sicuramente quello a maxi trecce. Etro punta sul verde militare, abbinandolo a shorts colorati e cuissard, mentre Philosophy di Lorenzo Serafini opta per colori brillanti e contemporanei, come l'arancio fluo, per illuminare un look total black.

Il maxipull

Il maglione è un capo "di conforto" per eccellenza, da infilare quando abbiamo voglia di calore e morbidezza. Niente di meglio quindi che investire su un pullover oversize, come quelli visti sulle passerelle di Etro e Max Mara. Per abbinarlo senza cadere nell'effetto "pigiama", però, occorre bilanciare i volumi: niente pantaloni oversize, piuttosto si può giocare con le sovrapposizioni tra gonne morbide, pantaloni flare o shorts coordinati.