Come ci vestiremo nel 2022: i maglioni di tendenza sono corti (e sexy) La moda del 2022 propone maglioni corti, audaci e glamour: l’emblema di una nuova sensualità capace (anche) di sfidare il freddo.

A cura di Beatrice Manca

Fendi

Corti, ma caldissimi: sono i maglioni crop (o cropped) tagliati all'altezza delle costole. Sembra un paradosso: il maglione è il capo che per eccellenza serve a coprire, a scaldare, ad avvolgere. La moda del 2022 però ha un obiettivo dichiarato: scoprire costole e ombelico. Così le gonne si portano a vita bassa (come negli anni Duemila) e i pullover si portano corti, in modo da lasciare scoperti alcuni centimetri di pelle. Una sensualità nuova, sottile e audace al tempo stesso, che gioca su contraddizioni e contrasti.

I maglioni corti sono la tendenza del 2022

Durante le scorse stagioni abbiamo visto l'orlo corto conquistare il guardaroba: i crop top sono diventati un must have da lì è stata una valanga. Dalle felpe ai jeans, fino alle camicie: la moda ha accorciato ogni capo con tagli decisi. I cardigan corti e sexy, la tendenza dell'autunno 2021, sono stati l'ultimo anello di congiunzione: il prossimo capo cult è il maglione corto, tagliato ben sopra il punto vita. Fendi ha bilanciato il collo alto ad anello tagliando i maglioni all'altezza delle costole, Chanel punta sui disegni norvegesi mentre Acne Studios propone il maglione peluche che lascia l'ombelico scoperto.

Acne Studios

Come abbinare i maglioni crop

La moda dell'inverno 2022 è fatta di equilibri calcolati al millimetro: se il maglione è corto, il punto vita è alto. Il maglione corto sposa bene e gonne e pantaloni a vita alta, anzi, altissima: l'ideale è calibrare le lunghezze dei due capi per lasciare sempre almeno due dita di pelle esposta. Se le temperature non lo permettono, la soluzione c'è: il maglione cropped è perfetto su un body aderente o su una camicia oversize, da lasciar spuntare oltre l'orlo, puntando sulle studiate sovrapposizioni.

Leggi anche Tendenze inverno 2020: i maglioni si indossano nei pantaloni e nelle gonne

Chanel

La tendenza ci farà compagnia anche la prossima estate, come anticipato dalla sfilata di Miu Miu: pullover e camicie sono stati trasformati da colpi di forbici energici e audaci. Meglio far pratica, quindi, e arrivare pronte: il maglione crop è l'emblema di una nuova sensualità, più confortevole e sfumata, fatta per sentirci a nostro agio.