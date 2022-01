Come ci vestiremo nel 2022: tornano le gonne a vita bassa come negli anni Duemila Le passerelle invernali e estive del 2022 segnano il ritorno delle gonne a vita bassa. Corte o lunghe, aderenti o vaporose: l’importante è avere l’ombelico a vista.

A cura di Beatrice Manca

Miu Miu SS 22, Blumarine, Versace

Dopo anni di dominio incontrastato della vita alta, la vita bassa si prende la rivincita e torna alla ribalta. Le passerelle invernali ed estive del 2022 concordano sul grande ritorno delle gonne a vita bassa, in perfetto stile anni Duemila. Che siano mini o longuette non importa: l'unica regola è lasciare l'ombelico bene in vista, abbinando le gonne a crop top, bralette o camicie annodate.

Le gonne lunghe a vita bassa sono la tendenza del 2022

Pensavamo di esserci ormai liberate dalla schiavitù della pancia piatta ad ogni costo, e invece le passerelle della Primavera/Estate 2022 segnano il ritorno dell'ombelico in vista, lasciato scoperto da gonne larghe o aderenti. Una tendenza anticipata dalle collezioni Autunnno/Inverno 2021, dove le protagoniste sono gonne a matita o svasate in versione "low waist". Versace, Chanel e N21 propongono longuette al ginocchio da indossare con top coordinati e cappotti aperti, per lasciare l'ombelico protagonista.

Givenchy

Il ritorno delle minigonne anni Duemila

Molti dei trend che ci faranno impazzire nel 2022 hanno un elemento comune: arrivano tutti dagli anni Duemila, un decennio che sta tornando protagonista nella moda. Tra i ritorni più inaspettati (e più difficili) c'è quello della minigonna cortissima, quasi una cintura. Ricordate le microskirt di Christina Aguilera? Da Blumarine a Miu Miu, le passerelle riportano in vita modelli dall'orlo vertiginoso e – neanche a dirlo – a vita bassa.

Miu Miu Spring/Summer 2022

La moda torna a puntare su fisici scolpiti e asciutti e quest'anno non accetta mezze misure: la vita bassa o si ama o si odia. Sicuramente però non passerà inosservata.