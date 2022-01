Il piumino da aver questo inverno è corto e colorato (come quello di Chiara Ferragni) Per difendersi dal freddo e iniziare a sognare la primavera, niente di meglio che un piumino “crop”, corto e sbarazzino: come sceglierlo e come abbinarlo.

A cura di Beatrice Manca

Il piumino è il re del guardaroba invernale 2022: è tornato protagonista in passerella ed è tra i cappotti di tendenza per l'inverno 2022. Il modello da avere adesso è crop, corto e colorato, proprio come quello sfoggiato da Chiara Ferragni. Mentre la sorella Valentina sfoggia un piumino fluffy anni Ottanta sulla neve, l'imprenditrice digitale preferise un modello più "urban", celeste pastello. Una versione più giovane e sbarazzina del classico piumino lungo, tanto pratico ma così poco elettrizzante: con i giusti abbinamenti, il piumino crop ci farà compagnia fino all'arrivo della primavera.

Il piumino crop di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha approfittato delle giornate di sole per passeggiare in città, sfoggiando il piumino più cool dell'inverno "tagliato" all'altezza delle costole. L'influencer ha scelto un modello di Prada in Nylon Ciré, color celeste pastello, caratterizzato da un dettaglio "furbo": le maniche si possono staccare, trasformandolo in un gilet imbottito molto pratico in vista della primavera. Il piumino è in vendita sul sito del brand e costa 1500 euro.

piumino Prada

L'influencer ha voluto giocare sul contrasto di colori, abbinando la giacca imbottita celeste a un outfit total black con dolcevita, pantaloni neri e stivali alti. Per completare il look ha scelto una borsa di lusso firmata Hermès, in pelle bianca. Il piumino celeste è l'ideale per affrontare il gelo di gennaio, iniziando a sognare il cielo soleggiato della primavera grazie ai colori tenui e luminosi.

Chiara Ferragni con il piumino Prada

Come abbinare il piumino crop

Il taglio crop ha invaso il guardaroba: dopo i crop top, corti e aderenti, quest'inverno abbiamo assistito al trionfo di camicie e maglioni "tagliati" alle costole. Perfino i jeans hanno sforbiciato l'orlo di netto. Nessuna sorpresa quindi che anche i cappotti seguissero questo trend. La regola d'oro è bilanciare i volumi: il piumino crop è perfetto su un pantalone flare a vita alta, un body o un maglione a collo alto. L'oversize in questo caso è un rischio: le sovrapposizioni devono essere calcolate bene per evitare l'effetto omino Michelin. Una volta "dosato" il sopra, via libera a jeans larghi o a pantaloni baggy, oppure a tutine alla catwoman con stivali alti, come suggerisce Chiara Ferragni. E appena il sole tornerà a fare capolino si può anche azzardare di lasciare la vita scoperta, preparandosi al grande ritorno dell'ombelico a vista anni Duemila…