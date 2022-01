Quali scarpe indossare con gonne e pantaloni: 6 abbinamenti facili da provare Con cosa abbinare i mocassini? Le sneakers si possono indossare con le gonne? Ecco una guida agli abbinamenti più originali e trendy per le scarpe invernali.

A cura di Beatrice Manca

Fendi, Valentino, Alberta Ferretti

Il vero dilemma, aprendo l'armadio, non è "Cosa mi metto?" ma "Con cosa lo metto?". Gli abbinamenti a volte possono rivelarsi complicati, specialmente quando si tratta di scarpe: i mocassini con quali pantaloni si indossano? Gli stivali vanno bene solo di giorno? Si possono indossare gli anfibi con gonne e abitini? Gli abbinamenti meno comuni a volte sono la chiave di volta per rivoluzionare i look: prendendo ispirazione dalle passerelle invernali, ecco una guida a "cosa va con cosa" pensata per tutte le scarpe di tendenza, dalle sneakers al tacco a spillo, per creare nuove combinazioni e sfruttare tutto il potenziale dei nostri ultimi acquisti!

Gli anfibi con la gonna a pieghe

Un po' college, un po' punk: la combinazione tra gli anfibi con i lacci e la gonna a pieghe bon ton gioca sui contrasti. Il risultato? Femminile senza essere lezioso, grintoso e con un fascino tutto londinese, come abbiamo visto durante la sfilata Philosophy di Lorenzo Serafini.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Gli stivali alti con l'abito in maglia

Gli stivali non possono mancare nel guardaroba invernale: sono ideali per resistere al freddo e alla pioggia e sono tra i modelli di tendenza dell'inverno 2022. Si indossano sia di giorno che di sera: l'abbinamento più chic dell'inverno è sotto un abito in maglia aderente, per un look dal sapore vintage e senza tempo.

Fendi

I mocassini con i jeans cropped

I mocassini sono un classico dello stile college e, anno dopo anno, continuano a essere protagonisti del guardaroba per la loro eleganza eterna. Da elegante a noioso però il passo è breve: per sdrammatizzare anche i mocassini più classici provateli sotto i jeans cropped, cioé tagliati alla caviglia, magari con i calzini colorati bene in vista. A questo punto basta un pullover in colori pop o una felpa total white per avere un look fresco e contemporaneo.

Beatrice .b

Le zeppe si abbinano ai pantaloni palazzo

Le passerelle dell'inverno 2021/22 hanno decretato il grande ritorno delle zeppe anni Settanta, in nuove eleganti versioni. L'abbinamento perfetto? Con i pantaloni palazzo, come propone Alberta Ferretti: regalano qualche centimetro in più perfetto per bilanciare l'orlo lungo dei pantaloni e la loro linea ampia.

Alberta Ferretti

Le décolleté con la minigonna

Gli anni Duemila sono tornati di moda: da Chanel a Blumarine, passando per Valentino, le passerelle si sono riempite di minigonne, da indossare rigorosamente con pump e tacchi alti, proprio come negli anni Zero. Un look che lascia le gambe protagoniste, da completare con cappotti maxi e avvolgenti.

Valentino

Le sneakers sotto alla gonna plissettata

Per avere un guardaroba sempre attuale non serve avere moltissimi capi e accessori, ma saperli mixare in modi sempre nuovi e originali. Prendiamo le sneakers, le scarpe sportive per eccellenza: oltre ai jeans perché non provarle sotto alla gonna plissettata, per un look comodo e glamour al tempo stesso? L'ispirazione arriva direttamente dalle passerelle di Dior e diventerà il vostro outfit preferito, dall'ufficio alle passeggiate in città.