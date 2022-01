Stivali in saldo: i 5 modelli di tendenza per l’inverno 2022 Con il tacco o rasoterra, neri o in colori nude, gli stivali non possono mancare nel guardaroba invernale: i modelli da comprare con i saldi invernali 2022.

A cura di Beatrice Manca

I saldi di fine stagione 2022 sono entrati nel vivo, con le svendite nei negozi fisici e gli sconti sulle piattaforme di shopping online. Per aggiornare il guardaroba non servono moltissimi acquisti, al contrario: pochi pezzi e ben mirati, in grado di trasformare ogni outfit. L'ideale è puntare sulle scarpe di tendenza in saldo, dai tacchi alle sneakers. Non possono mancare poi dei buoni stivali, un classico del guardaroba invernale: riparano dal freddo, completano il look e ci fanno avanzare a passo sicuro fino alla primavera (e oltre): dai camperos ai combat boots, i cinque modelli di tendenza da comprare a prezzo scontato.

Gli stivali con tacco mini e basso

Esiste un tacco comodo? L'alternativa allo stivale rasoterra è il modello con un tacco mini, basso e sottile. In pelle o scamosciato, questo modello slancia il giusto e bilancia l'andatura, perfetto per chi sta in piedi per molte ore.

Stivali bassi e rasoterra

Nel guardaroba non può mancare il classico stivale "flat", comodo e resistente. Versatili e discreti, gli stivali bassi sono un classico intramontabile dell'abbigliamento invernale, perfetti sotto un cappotto cammello o colorato. Il modello di tendenza del 2022 è in versione cuissard, alto fino alla coscia: da mettere in lista per lo shopping dei saldi!

Gli stivali nude con il tacco alto

L'alternativa al classico stivale con il tacco nero è nei colori nude, la tendenza cromatica dell'inverno 2022. Da Fendi a Michael Kors, spopolano in passerella stivali color cipria, avorio o bianco ghiaccio. Un colore difficile solo all'apparenza: gli stivali alti nude sono eleganti e versatili.

Gli stivali camperos

A volte ritornano: tra le tendenze dell'inverno 2021/2022 ci sono i camperos, gli stivali texani a punta che spopolano su TikTok. Esistono in moltissime varianti: alti fino al ginocchio o alla caviglia, lucidi o scamosciati. I camperos sono gli stivali da comprare con i saldi, con la certezza che il loro fascino grintoso non passerà mai di moda.

I combat boots con la suola alta

Per affrontare le intemperie dell'inverno niente di meglio che un paio di combat boots pratici e resistenti. Parenti stretti degli anfibi, questi stivali senza lacci si caratterizzano per la suola alta a carrarmato, l'ideale per isolare il piede dal freddo e avanzare a passo sicuro tra pozzanghere, neve e ghiaccio. I combat boots sono il modello più cool dell'inverno: in versione alta danno una spinta in più all'abbinamento shorts e blazer.