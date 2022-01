Quando iniziano i saldi 2022 online, gli sconti invernali da Asos a Zara I saldi invernali 2022 riguardano non solo i negozi fisici, ma anche gli store online: ecco quando iniziano e quanto durano.

Sono ufficialmente cominciati i saldi. Il 2 gennaio era la data d'inizio, anche se solo in due regioni. Hanno inaugurato i saldi invernali 2022 la Sicilia e la Basilicata, seguite oggi dalla Valle d'Aosta. Qui dunque ci si sta già sbizzarrendo a fare acquisti a prezzi ribassati, mentre seguiranno nei prossimi giorni tutte le altre regioni d'Italia. Il 5 gennaio è la data scelta nella maggior parte dei casi, compresa la Lombardia, mentre in alcune aree si è addirittura deciso di posticipare tutto a marzo. La pandemia ancora in corso e la paura dei contagi potrebbero essere un impedimento. Se da un lato ci sono una serie di regole da rispettare, per consentire a tutti di fare acquisti nei negozi in totale sicurezza, dall'altro c'è anche la possibilità di approfittare degli sconti comodamente dalla propria abitazione, acquistando online. I saldi invernali 2022, infatti, sono validi anche sui principali store come Zara, Zalando, Asos, Yoox.

Quando iniziano i saldi online 2022

Gli acquisti online hanno conosciuto un notevole incremento, complici la pandemia e il passato lockdown. Con le serrande abbassate e l'impossibilità fisica di recarsi in negozio, si è scoperta la comodità di scegliere e pagare rimanendo in casa. L'esperienza è di certo molto diversa da quella di toccare con mano un capo e provarlo, ma ha i suoi vantaggi. I saldi invernali 2022 daranno la possibilità sia a chi ama fare compere in modo tradizionale che a chi è più appassionato di e-commerce di approfittare degli sconti.

Molti store online, infatti, aderiranno e metteranno sconti sulle collezioni Autunno Inverno 2021/2022 o precedenti. La merce è già in saldo su portali noti come Yoox (fino al 70%), Zalando (fino al 50%), Zara (fino al 40%), Asos (fino all'80%), MyTheresa, Luisaviaroma (fino al 20% su una selezione di articoli) e Farfetch. Su Pull&Bear la data da segnare sul calendario è il 4 gennaio: a partire dalle ore 21.00 cominceranno saldi fino al 50%. Abbigliamento, scarpe e accessori a prezzo scontato anche sul sito di Decathlon (fino al 50%). Saldi presto in arrivo anche su H&M, dal 6 gennaio 2022: al momento è invece in corso la svendita esclusiva per i soli H&M Member. Anche Intimissimi ha aperto dei pre-sales fino al 50% per i clienti loyalty, da estendere poi a tutti gli altri. Sul sito di Calzedonia al momento i pre-saldi riguardano gli iscritti al programma fedeltà, da allargare poi anche ai non iscritti.

Quanto durano i saldi invernali 2022 online

Ogni Regione ha le sue regole, in materia di saldi. Le date di inizio e fine così come le modalità di svolgimento vengono stabilite di comune accordo con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e le imprese del commercio. In Campania per esempio andranno avanti fino al 1 marzo, ma il calendario è molto diversificato sul territorio nazionale. Ma online invece? Anche gli store online di solito seguono lo stesso andamento dei negozi fisici.