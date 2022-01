Quando iniziano i saldi invernali 2022 in Lombardia: il calendario ufficiale Con l’inizio del 2022 torna l’appuntamento con i saldi invernali anche in Lombardia. La Regione ha fissato le date di inizio e fine degli sconti invernali. Ecco tutte le informazioni.

È tempo di saldi invernali in Lombardia. Con l'inizio del 2022 arriva l'appuntamento atteso non solo da tutti gli amanti della moda, ma anche e soprattutto da chi aspetta gli sconti periodici per acquistare qualche capo di vestiario di cui ha bisogno o rinnovare il proprio armadio. In Lombardia a regolare le date di inizio e di fine dei saldi è la delibera della giunta regionale numero IX/2667 del 14 dicembre 2011, che stabilisce di fissare come date di inizio per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente all'Epifania. Ecco dunque il calendario completo dei saldi invernali 2022 in Lombardia.

Quando cominciano i saldi 2022 a Milano e in Lombardia

Quest'anno dunque i saldi invernali a Milano e in Lombardia inizieranno mercoledì 5 gennaio. Quali sono le regole e gli obblighi per tutti i negozi e quali i diritti dei consumatori? Tutti i commercianti durante il periodo dei saldi hanno l'obbligo di esporre nei negozi, accanto a ogni prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale di sconto praticata. È invece facoltativo, ma è una forma di cortesia e trasparenza nei confronti dei clienti, esporre il prezzo di vendita che è il risultato dello sconto praticato. I ribassi devono essere veritieri sia nelle pubblicità sia sui cartellini all'interno dei negozi. I prodotti in saldo devono possibilmente essere separati da quelli in vendita a prezzo normale, e se non fosse possibile deve comunque essere evidente mediante cartelli o altri mezzi che si tratti di prodotti a prezzo ribassato. Il cliente ha sempre il diritto di richiedere la sostituzione di un articolo che risultasse difettoso o il rimborso del prezzo pagato: per fare ciò occorre però presentare lo scontrino, che dunque deve sempre essere conservato.

Quanto durano i saldi invernali 2022 in Lombardia

Per effetto della delibera regionale la durata massima dei saldi in Lombardia è fissata in sessanta giorni. I saldi invernali 2022 termineranno dunque sabato 5 marzo. Dopo qualche mese toccherà poi ai saldi estivi, che in Lombardia inizieranno il primo sabato del mese di luglio, ossia sabato 2 luglio.