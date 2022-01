Il montone è il cappotto in stile vintage da avere questo inverno (approfittando dei saldi) I saldi di fine stagione 2022 sono iniziati: tra i must have che non possono mancare in guardaroba c’è il montone, la giacca anni Settanta dal fascino immortale.

Il 2022 inizia con un grande ritorno: il montone. La giacca in shearling, un classico degli anni Settanta e Ottanta, è tornata in passerella e spopola nelle collezioni invernali di moltissimi brand, da Fendi a MaxMara, da Miu Miu a Balenciaga. Caldo e versatile, è l'investimento giusto su cui puntare ai saldi di fine stagione. In tutta Italia sono iniziate sia le svendite nei negozi fisici che che gli sconti sulle piattaforme online, e nella lista dei capi da avere nell'armadio non può certo mancare un cappotto o una giacca di montone. Si porta a tutte le età, sia di giorno che di sera, ed è tra i capispalla di tendenza dell'inverno 2022: come sceglierlo e come abbinarlo.

Il montone torna in passerella

Nella sua versione originale, il montone è una giacca realizzata all'esterno in pelle di agnello o di montone scamosciata e all'interno foderata con la sua pelliccia d'agnello rasata, bianca e "riccioluta". Tipicamente è color beige scuro e ha la caratteristica di essere molto caldo e resistente all'usura. Per qualche decennio il montone era praticamente scomparso, ma ora è tornato protagonista delle passerelle, con nuovi materiali cruelty free e con un'ampia gamma di colori e stili.

Il montone non poteva mancare nella sfilata Autunno/Inverno 21-22 di Miu Miu ambientata sulla neve: questa giacca è perfetta per il freddo d'alta quota. Fendi e Max Mara puntano sul total black, proponendo modelli corti e sportivi simili al giubbotto da aviatore. Il montone di N21, per esempio, si arricchisce di frange nere ma lascia intatto il rivestimento bianco che lo rende inconfondibile.

Le giacche da aviatore in montone

Sono tornate di moda le giacche in montone corte, evoluzione della classica giacca da aviatore con la chiusura laterale. Questi giubbotti sono la soluzione ideale per chi ama i look sportivi: è pratico, caldo e si trova in mille varianti di colore. Perfetto come sostituto della giacca di pelle e del bomber imbottito, la giacca in montone corta è perfetta su pantaloni in maglia o su un jeans modello flare, a trombetta, completando il look con anfibi o stivaletti chunky. L'alternativa bon ton è con la longuette e i mocassini, come propone Max Mara.

I cappotti lunghi in montone

Se volete fare un investimento sul futuro il pezzo da comprare ai saldi è il cappotto lungo in montone, un classico degli anni '70 e '80. In commercio esistono versioni sintetiche e cruelty free dai prezzi più contenuti, ma leggete sempre bene l'etichetta: la qualità dei materiali è indispensabile per un investimento che duri nel tempo. In questo caso i modelli su cui puntare sono quelli nei colori classici: whisky, beige, marrone cuoio o nero.

Il cappotto in montone si indossa con accessori "teddy", pelosi e morbidi come peluche, e esalta anche la semplicità di un dolcevita o di un abito in maglia. Il vantaggio? Ogni anno che passa acquisterà fascino e valore.