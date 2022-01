Dove iniziano oggi i saldi invernali 2022: le date e la mappa delle Regioni I tanto attesi saldi invernali cominciano oggi in 2 regioni e nei prossimi giorni nel resto d’Italia: ecco il calendario da nord a sud del Paese.

A cura di Giusy Dente

Gennaio fa pensare immediatamente a una cosa: i saldi invernali! Come ogni anno, anche il 2022 inizia all'insegna degli sconti applicati online e nei negozi, ribassi che andranno avanti addirittura fino a marzo in alcuni casi. Il calendario ufficiale è stato già comunicato dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio, assieme alle regole da seguire per garantire a tutti acquisti trasparenti, ma anche in sicurezza, visto il dilagare del Covid-19. Dal distanziamento alla disinfezione frequente della mani fino alle mascherine, restano in vigore tutte le norme che possono tutelare commercianti e acquirenti. In due regioni d'Italia i saldi invernali 2022 cominciano oggi.

In quali Regioni i saldi invernali iniziano oggi 2 gennaio

Oggi, 2 gennaio, due regioni italiane danno ufficialmente il via ai saldi: sono Sicilia e Basilicata. Nell'isola andranno avanti fino a martedì 15 marzo 2022, mentre nella seconda regione fino a mercoledì 2 marzo. Queste date fanno riferimento sia ai negozi fisici che agli store online. Gli e-commerce hanno preso sempre più piede soprattutto complice il lockdown, col tanto tempo trascorso in casa e le serrande degli esercizi commerciali chiuse per settimane. Sia chi preferisce fare acquisti comodamente seduto sul divano di casa che chi non sa proprio rinunciare a toccare con mano e provare i capi, potranno approfittare di offerte e sconti.

Quando iniziano i saldi 2022 nelle altre Regioni

Se Basilicata e Sicilia hanno scelto di dare il via ai saldi oggi 2 gennaio, nel resto del Paese il calendario è diverso. Ha scelto come data d'inizio lunedì 3 gennaio solo la Valle d'Aosta. Si dovrà aspettare il 5 gennaio in Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto. Per quanto la Provincia Autonoma di Trento, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi (per 60 giorni), mentre nella maggior parte dei Comuni dei distretti di Bolzano cominceranno l'8 gennaio. Si dovrà invece aspettare addirittura fino a marzo in alcune aree del Paese e alcuni comuni turistici tra cui Ortisei, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, dove si andrà avanti fino al 2 aprile 2022.