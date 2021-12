Quando iniziano i saldi invernali 2022: il calendario con le date regione per regione Quando iniziano i saldi invernali 2022? Si darà il via alle danze il 2 gennaio in Basilicata e Sicilia, anche se nella maggior parte delle città italiane bisognerà aspettare il 5 gennaio. Nelle località turistiche di montagna, invece, tutto viene slittato a marzo. Ecco qual è il calendario ufficiale delle svendite di fine stagione regione per regione.

Natale è passato e con l'inizio del nuovo anno arriva il momento che tutti gli appassionati di moda aspettano di più: i saldi invernali 2022. A dare il via alle danze saranno Basilicata e Sicilia il 2 gennaio, mentre nel resto d'Italia, dalla Lombardia alla Campania, si dovrà aspettare il 5 gennaio, ovvero la data ufficiale di inizio degli sconti di fine stagione. Diverso è il caso delle località turistiche di montagna, dove i ribassi partiranno il 5 marzo per terminare sabato 2 aprile 2022. Ecco dunque il calendario delle datedei saldi invernali 2022 diffuso dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio.

Ecco le date di inizio e di fine dei saldi invernali 2022 regione per regione:

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 – giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 – venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Puglia: In attesa di conferma

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 – martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 – giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022

Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta – sabato 8 gennaio – sabato 5 febbraio 2022

Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara – sabato 5 marzo – sabato 2 aprile 2022

Comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta – sabato 5 marzo – sabato 2 aprile 2022

Quando iniziano i saldi invernali 2022 online

Fare acquisti online è diventato molto più comune rispetto al passato. Complice la pandemia, le restrizioni e la paura di contagiarsi, sono moltissimi coloro che preferiscono darsi allo shopping seduti comodamente a casa, anche se questo significa non poter provare e toccare con mano gli abiti e gli accessori comprati. In compenso, però, le pratiche di cambio e reso sono ormai diventate molto più semplici da affrontare. Quando cominciano i saldi sul web? I grandi marchi seguono il calendario delle date ufficiali per mettere in offerta i capi delle collezioni Autunno/Inverno 2021-22, anche se molti siti di e-commerce avviano le loro campagne promozionali con qualche giorno di anticipo.

I consigli per fare acquisti in tempo di saldi

Ogni volta che partono i saldi di fine stagione si ha la tentazione di lanciarsi in qualsiasi tipo di acquisto attirati dai prezzi barrati indicati sull'etichetta. La verità è che spesso ci si ritrova alle prese con delle terribili truffe "camuffate" da affari. Per evitare di fare acquisti sbagliati, però, basta seguire una serie di piccole accortenze. Innanzitutto è fondamentale informarsi sul prezzo originale del capo prima dell'inizio delle svendite, così da rendersi conto da soli se è stato realmente scontato o meno. Sarebbe bene, inoltre, verificare se si tratta di un prodotto che fa realmente parte della stagione invernale o se invece è semplicemente un avanzo di magazzino. Attenzione, infine, ai capi difettosi. Come ultima cosa, quando si fa shopping online è importante verificare l'affidabilità del sito sul quale si acquista, facendo attenzione ai prezzi eccessivamente vantaggiosi (che il più delle volte nascondo qualche sorpresa poco desiderabile).