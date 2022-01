Quando iniziano i saldi invernali 2022 a Roma: gli sconti partono il 5 gennaio Dal 5 gennaio iniziano i saldi a Roma e nel Lazio 2022. Via allo shopping dal centro alla periferia e nei centri commerciali. I consigli per evitare truffe.

A cura di Alessia Rabbai

I saldi invernali a Roma e nel Lazio 2022 iniziano domani, 5 gennaio, dureranno per sei settimane e finiranno il 16 febbraio. La stagione dei ribassi è cominciata così romani e non potranno approfittare dei ribassi per fare compere, che sia nelle vie dello shopping al centro della città, nei centri commerciali o nei negozi di quartiere. A prezzi scontati si può comprare abbigliamento, cosmetici, elettrodomestici, complementi d'arredo e altro.

Quando iniziano i saldi invernali a Roma e dove fare shopping

A Roma ci sono diversi posti tra cui scegliere, dal centro alla periferia, tra i quali scegliere dove fare shopping durante i saldi invernali. Prima tra tutte via del Corso, con le sue vetrine, e le vie limitrofe, via dei Condotti, via del Babuino, Piazza di Spagna, e con negozi che vanno dai capi low cost e di alta moda. Una passeggiata in centro approfittando degli ultimi due giorni di festività natalizie per godersi le luminarie e l'albero di Natale di Piazza Venezia sullo sfondo. Oppure via Cola di Rienzo, le zone di Prati e Ottaviano, ma anche i tanti negozi su strada degli altri quartieri romani che abitualmente frequentiamo e dove magari già ci attende il capo che abbiamo visto e desideriamo. Oppure si può optare per gli acuisti durante i saldi nei centri commerciali in ogni quadrante della città, dalla Bufatta ad Euroma e Maximo, da Aura a Roma Est.

Saldi invernali 2022 a Roma e nel Lazio, come evitare le truffe

Il Codancons, associazione a tutela dei consumatori, ha diffuso i consigli utili per evitare di fare acquisti sbagliati e di cadere vittime di truffe, specialmente durante il periodo dei saldi tra i quali:

