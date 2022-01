Come ci vestiremo nel 2022: i cardigan vestaglia sono l’alternativa chic a felpe e giacche La moda del 2022 punta sulla morbidezza: in passerella spopola il cardigan lungo, da indossare di giorno e di sera in versione glamour, sofisticata o rock.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Calcaterra, MSGM, Beatrice .b

La pandemia e il lockdown hanno cambiato la moda, sdoganando un abbigliamento comodo e informale anche fuori casa. La moda del 2022 oscilla tra la voglia di uscire e l'easywear, il desiderio di brillare e la comodità. A metà strada tra queste due direzioni c'è uno dei trend più popolari del 2022: i cardigan vestaglia lunghi, comodi e avvolgenti. Le passerelle li propongono in versione glamour, da portare al posto del soprabito su tubini, minidress e completi in pelle. Il cardigan è tornato alla ribalta e sta vivendo una seconda giovinezza: da capo "nerd" e un po' demodé a must have da declinare in mille versioni, urban o sofisticato.

I cardigan lunghi, la tendenza delle passerelle 2022

Il cardigan vestaglia è stato eletto protagonista delle passerelle invernali per la sua versatilità. Chanel abbina il cardigan total black dal taglio dritto al minidress, per un risultato chic e senza tempo. Missoni punta su un modello XXL da indossare di giorno e di sera, perfino su una tuta in lurex, mentre Brunello Cucinelli firma total look all'insegna della morbidezza, con cardigan jacquard lunghi portati aperti come cappotti.

Brunello Cucinelli

Sono i dettagli a fare la differenza: Calcaterra punta su maniche extralarge e bottoni a contrasto, in stile mannish. Beatrice .b sceglie l'eleganza del bianco mentre MSGM, al contrario, sceglie il verde fluo per cardigan molto poco bon ton, urban e di carattere. Altro che look "da nonna": i cardigan nel 2022 saranno l'alternativa morbidissima (e molto cool) a felpe e soprabiti.

Missoni

Come abbinare i cardigan vestaglia

Le passerelle ci mostrano che il cardigan-vestaglia dà il meglio di sé in contesti inaspettati: sopra la tuta in lurex o su un total look in pelle, una delle tendenze dell'inverno. Sdrammatizza il minidress e dà un tocco più contemporaneo anche al classico completo mannish. Per non inciampare nell'effetto "armadio della nonna" però bisogna giocare con i contrasti di materiale, colore e volume.

Cividini

Un modello oversize è perfetto su leggings e gonne a tubino, il cardigan ‘slim' e lungo fino ai piedi invece è perfetto con un crop top o una bralette, mentre i colori fluo completano look total black o total white. Non resta che scegliere il modello giusto per iniziare l'anno in morbidezza!