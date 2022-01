Fedez negativo al Covid: “Finalmente sono libero di stare sul divano a casa” Fedez ha annunciato di essere risultato negativo all’ennesimo tampone molecolare di controllo, dichiarando di essere guarito dal Covid-19.

A cura di Ilaria Costabile

Anche Fedez è risultato negativo, dopo l'ultimo tampone di controllo il rapper ha annunciato con grande gioia di essere guarito dal Covid-19. Con alcune story pubblicate su Instagram il cantante milanese ha scherzato sul fatto che dopo circa due settimane di quarantena, potrebbe riprendere a condurre una vita sociale più piena, ma l'aumento dei contagi di questi ultimi periodi, a causa della variante Omicron, non consente quella libertà che avrebbe sperato.

L'euforia di Fedez negativo al Covid

"È ufficiale, sono ufficialmente negativo, sono libero di scorrazzare, di correre di librarmi" dice il rapper esultando e riprendendo il tramonto milanese alle sue spalle, dal terrazzo di casa sua, per poi rientrare e in tenuta casalinga, continuare la sua esultanza così: "libero di stare sul divano a casa senza Covid". Chiara Ferragni al suo fianco cavalca l'onda dell'euforia e aggiunge: "Non sei più libero di puzzare amore, adesso devi lavarti". La gioia più grande, però, è quella di riabbracciare i suoi bambini e "riempirli di baci" come lui stesso scrive, dopo che per lunghi giorni non si era potuto avvicinare a Leone e Vittoria se non con il volto coperto dalla mascherina.

Chiara Ferragni già negativizzata

Solo qualche giorno fa il cantante, che risultava essere ancora positivo, si era messo alla prova con la moglie che, dopo averlo bendato, lo aveva sottoposto ad una serie di test olfattivi per riconoscere dei cibi, un gioco che aveva però dato scarsi risultati, dal momento che Fedez non era riuscito a riconoscere nemmeno un alimento. Intanto, Chiara Ferragni, si era già negativizzata e aveva annunciato la notizia sui social, dichiarando si essersi sottoposta ad un tampone molecolare di controllo, come richiesto dalle direttive, scoprendo di aver sconfitto anche lei il Covid e pronta a riabbracciare i suoi bambini. Sia Fedez che l'influencer sono sempre stati asintomatici, per tutto il tempo della quarantena, come hanno fatto sapere nelle storie pubblicate quotidianamente su Instagram.