Chiara Ferragni e Fedez positivi, l’influencer: “Leone e Vittoria negativi, noi ancora asintomatici” Chiara Ferragni e Fedez sono ancora positivi al Covid-19, ma l’influencer rassicura i suoi fan dicendo loro che stanno bene e non hanno sviluppato sintomi e che i piccoli Leone e Vittoria sono sempre stati negativi.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la notizia dei giorni scorsi annunciata sui social della loro positività al Covid-19, Fedez e Chiara Ferragni continuano ad aggiornare i loro fan in merito alle loro condizioni di salute. L'influencer e il rapper milanese continuano ad essere asintomatici, ma purtroppo non sono riusciti a negativizzarsi, mentre i due bambini, Leone e Vittoria non hanno contratto il virus e stanno bene.

L'annuncio di Chiara Ferragni

L'influencer ha pubblicato alcune stories in cui rassicura i suoi fan, dando loro notizie sulla quarantena e anche sull'influenza dei bambini che, pochi giorni prima di scoprire di aver contratto il virus, stavano anche loro poco bene, ma non erano mai risultati positivi al Covid. Ferragni, quindi, dice in un video: "Ciao ragazzi, quinto giorno di Covid, siamo ancora asintomatici, per fortuna, anche i bambini che sono sempre rimasti negativi stanno bene, meno male, andiamo avanti dai". Si prospetta, quindi, un capodanno lontano da festeggiamenti e anche dalla famiglia, come dichiara l'influencer che poi promette di raccontare i suoi veglioni del passato, sottolineando con forza che il 31 dicembre è una delle festività che meno sopporta.

La quarantena di Fedez e Chiara Ferragni

Sia Fedez che Chiara Ferragni hanno scoperto con grande sorpresa di aver contratto il virus, pur essendo stati attenti e avendo seguito ogni precauzione possibile. In questi giorni, però, la coppia più famosa d'Italia ha mostrato anche un lato un po' più fragile, con l'imprenditrice digitale avvilita dalla condizione che costringe entrambi a vivere in casa con le mascherine, occupandosi dei bambini a turno, costretti a mangiare separati in camera da letto, evitando di girovagare per casa, se non per intrattenere Leone e Vittoria che, finalmente, dopo giorni di aerosol e tosse sembra si siano ripresi perfettamente.