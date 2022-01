Fedez ha ancora il Covid, fa la prova dei sapori e li sbaglia tutti Fedez è ancora positivo al Covid, il rapper si è sottoposto al test dei sapori e il risultato è stato disastroso.

Mentre Chiara Ferragni è risultata negativa al Covid dopo otto giorni, Fedez continua a risultare positivo e negli ultimi giorni ha avvertito anche i primi sintomi. A Capodanno il rapper aveva raccontato tramite le storie Instagram di non avvertire i sapori. Nelle scorse ore Fedez si è sottoposto al test dei sapori ed è stato un vero disastro. Di tutte le bevande assaggiate, si vede attraverso le storie di Instagram del rapper, non ne ha indovinato nemmeno uno, scambiando l'acqua per un succo di frutta e altre bibite gasate per acqua. Cosa che ha poi commentato ironicamente: "Direi che è andata alla grande".

Chiara Ferragni negativa al tampone

Va molto meglio a Chiara Ferragni, che proprio ieri ha dato notizia della sua negatività. L'imprenditrice lo ha annunciato attraverso alcune stories su Instagram, in cui ha spiegato di essersi sottoposta a più tamponi rapidi negli ultimi giorni che avevano dato esito negativo e che oggi ha avuto la conferma del molecolare: "Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa".

Il Natale da incubo per i Ferragnez

Per i Ferragnez sono state vacanze di Natale anomale e indesiderate. Poche ore prima del Natale i due sono stati costretti a tornare a Milano, scoprendo poi di essere entrambi positivi. Per giorni hanno raccontato la loro permanenza in casa durante le feste, mentre Leone e Vittoria, i due figli, risultavano negativi. Giorni nei quali la loro condizione di positività li ha costretti a tenere le mascherine in casa e doversi dividere per i pasti, così da non condividere gli spazi con i bambini e mettere a rischio la loro salute, visto che entrambi nei giorni precedenti avevano avuto febbre.