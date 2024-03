Chiara Ferragni in piscina a Dubai lancia il trend del coordinato con top e micro pareo Chiara Ferragni è partita con la famiglia alla volta di Dubai. Il suo guardaroba delle vacanze è trendy e colorato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza con la famiglia. L'influencer è partita per Dubai alla ricerca di pace e tranquillità. Trascorrerà lì le vacanze pasquali assieme ai figli, Leone e Vittoria. Con l'imprenditrice ci sono anche la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina col fidanzato. Ovviamente nessuna traccia di Fedez. Il rapper sembra ormai acqua passata, non fa più parte della vita dell'imprenditrice. La crisi di coppia sembra ormai insanabile e agli occhi di tutti, entrambi stanno facendo vite da single, del tutto separati, salvo sporadici incontri per i figli (ad esempio alla festa di compleanno per Leone e al party organizzato per Vittoria, dove pare abbiano litigato). Dagli Emirati Arabi, Chiara Ferragni ha ricominciato con l'abitudine di mostrare i suoi look of the day.

Il guardaroba delle vacanze di Chiara Ferragni

Il guardaroba delle vacanze di Chiara Ferragni è trendy e colorato, quasi a voler riflettere la sua ricerca di spensieratezza, allegria e serenità che quasi certamente al momento non prova. Da dicembre a oggi la sua vita è drasticamente cambiata. A dicembre si è trovata al centro di una vera e propria bufera, cominciata col caso del pandoro Balocco e proseguita con indagini che hanno coinvolto diverse altre due iniziative in collaborazione coi brand.

Poi c'è stata la perdita di diverse collaborazioni, anche di vecchia data. Da qualche settimana è sulla bocca di tutti la presunta fine del matrimonio con Fedez. Si parla di divorzio imminente. Mentre il rapper dopo aver lasciato la casa di City Life si è messo alla ricerca di una nuova sistemazione, la moglie è volata a Dubai. In valigia ha messo outfit perfetti per giornate da turista, alla scoperta dei luoghi iconici del posto e ovviamente per godersi sole, spiaggia, mare e piscina.

Molti di questi capi fanno parte della nuova collezione del suo marchio, quello caratterizzato dall'iconico logo a forma di occhietto con le lunghe ciglia. È di Chiara Ferragni Brand, per esempio, il bikini effetto denim, ma anche l'abitino floreale che ha abbinato a un paio di biker boots, per uno stile grintoso. Ha portato con sé anche un due pezzi rosa Barbie, un coordinato perfetto per un look balneare trendy.

Il top "fazzoleto" ha i laccetti sottili che si legano dietro la nuca. È abbinato a un pareo corto, annodato in vita. Il set coordinato è una soluzione alla moda perfetta per i party in spiaggia, per gli aperitivi in riva al mare, per le feste estive in piscina. Il trend lanciato da Chiara Ferragni è destinato a spopolare nei prossimi mesi,