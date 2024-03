Chiara Ferragni in abitino floreale e biker boots: l’abbinamento da copiare in primavera Minidress e stivaletti di pelle: è il look di Chiara Ferragni a Dubai, dove continua a sfoggiare i capi del suo brand. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è volata a Dubai assieme alla famiglia. Con lei ci sono i figli Leone e Vittoria, la sorella Valentina con il fidanzato, la mamma Marina Di Guardo. Ora più che mai l'imprenditrice ha bisogno di avere intorno a sé le persone care. Sta attraversando un momento difficile, da dicembre a oggi sono cambiate tante cose nella sua vita. La crisi, iniziata con lo scandalo Balocco relativo all'iniziativa dei pandori griffati, è peggiorata nel tempo: c'è stata la fuga dei brand con la perdita di tutte le collaborazioni e la fine del matrimonio. Il rapporto con Fedez è fortemente incrinato, lui ha addirittura lasciato il tetto coniugale e ha comprato un'altra casa, dove ospitare i suoi figli. Sembra che non ci sia spazio per una riconciliazione, si parla di divorzio imminente. Marito e moglie trascorreranno separati le festività pasquali: l'influencer starà negli Emirati con la famiglia.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

La vacanza pasquale di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto Dubai, come meta della sua vacanza pasquale. L'imprenditrice alloggia in una struttura a lei cara, dove era stata esattamente un anno fa assieme a Fedez: è un hotel di lusso con piscina, spa e spiaggia privata. Una sistemazione decisamente diversa da quella di Fedez, che è in attesa di traslocare nella nuova abitazione. Nel frattempo si trova in una provvisoria, molto diversa dalla villa a City Life dove ha vissuto fino a poco fa con moglie e figli, dotata di ogni comfort e spaziosissima. Difatti ha ironizzato sulla sua cabina armadio "di design": uno sgabello pieghevole coi vestiti adagiati sopra.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Il guardaroba per la vacanza

In valigia, Chiara Ferragni ha portato con sé diversi capi del suo brand. Ultimamente, è raro vederle indossare i capi delle Maison che era solita indossare quoptidianamente prima della crisi. Ora a spiccare è quasi unicamente Chiara Ferragni Brand. Prima è stata la volta di un bikini effetto jeans, poi di un abitino floreale in raso con ampia scollatura morbida e gonnellina dall'orlo leggermente asimmetrico. Il romantico vestito costa 335 euro. L'imprenditrice ha scelto un abbinamento che ha dato all'outfit un tocco grintoso, rock e deciso. Piuttosto che dei sandali o delle deécolleté col tacco, ha puntato su dei comodi biker boots morbidi sui polpacci alti appena fin sotto al ginocchio, in pelle nera e col tacco basso. Il design si ispira a quello degli stivali indossati dai motociclisti.

Chiara Ferragni Brand

Tra le scarpe di tendenza del 2024 spiccano le ballerine, che diversi brand hanno riportato in passerella. Ma si vedranno molto anche gli stivaletti biker, un ritorno direttamente dagli anni Duemila. Kate Moss li aveva eletti a suo personale must have, riuscendo a inserirli davvero in ogni tipologie di look: coi jeans skinny, con gli shorts, sotto ai vestitini. In primavera questa soluzione è perfetta se si cerca praticità, comodità, ma non si vuole rinunciare del tutto a un tocco più femminile e aggraziato, con cui muoversi in libertà riuscendo comunque a essere trendy.