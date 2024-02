Scarpe di tendenza 2024, sono di moda le ballerine raso terra: i 4 modelli da avere Dalle ballerine della danza classica a quelle a punta, dai modelli slingback e aperti sul tallone a quelle in pelle metallic argento e oro, ecco le scarpe più trendy del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Castaner

Dopo un grande successo negli anni '10 dei duemila, le ballerine sono cadute nel dimenticatoio e, per diversi anni, sono state considerate un modello di scarpe out, certamente comodo ma sicuramente fuori moda. Nelle ultime stagioni, però, le scarpe raso terra, tanto amate in passato perché confortevoli, pratiche e versatili, sono tornate di moda e soprattutto hanno affollato le passerelle dei grandi brand di moda da Miu Miu a Tod's, da Cormio ad Ami Paris, passando per Rabanne e Zimmerman. Quelle di tendenza non sono però le solite ballerine, i modelli in hype quest'anno hanno punte lunghe e sottili o ricordano in tutto e per tutto le calzature indossate dalle ballerine di danza classica. Ecco una piccola guida ai modelli must have su cui puntare nel 2024.

Le ballerine in stile danza classica

Il 2023 è stato l'anno del ballet core, dopo che Miuccia Prada ha lanciato le ballerine in raso rosa di Miu Miu. Il modello ha poi letteralmente spopolato tra influencer e celebrities: da Chiara Ferragni a Belén Rodriguez, tutte hanno sfoggiato look in stile ballerina con scarpette in raso e scalda cuore incrociati dai toni pastello. Questi modelli sono raso terra, hanno punte tonde, fiocchetti e lacci alla caviglia, proprio come le scarpe da balletto. Le abbiamo viste sulle passerelle di Tod's e Cormio e nelle collezioni di shoes brand come Gianvito Rossi e Roger Vivier.

Tod's

Ballerine a punta

Una variante più slim è la ballerina con punta stretta e sottile. Questi modelli sono perfetti per chi desidera allunga il piede e non appesantire la figura con un paio di ballet shoes tondeggianti. Le varianti di tendenza sono diverse, da quelle total black con decori gioiello a quelle in pelle bicolore, come i modelli visti sulla passerella di Ami Paris e Tory Burch o nelle collezione di Scarosso.

Tory Burch

Ballerine metallic in oro e argento

Tra i trend di questo inverno, che spopoleranno anche la prossima primavera, c'è senza dubbio quello del metallic, che prevede l'utilizzo nei look di abiti, scarpe e borse in tessuti o pelli argentate e dorate, che somigliano al metallo. Le ballerine in gold o silver sono dunque tra i modelli must have del 2024. Queste varianti sono perfette anche per la sera e per essere indossate sotto abiti lunghi e più glamour. Ballerine metallic hanno sfilato da Rabanne e Zimmermann e appaiono nelle collezioni di Ferragamo e Mango.

Zimmermann

Ballerine slingback aperte dietro

Uno dei modelli di scarpa must di quest'anno sono le slingback, ovvero quei décolleté dal tacco basso o medio aperti sul tallone e con cinturino posteriore. Il trend delle slingback si è fuso con quello delle ballerine dando vita a originali varianti raso terra che lasciano nudo il tallone. Perfetti sia per l'inverno che per la primavera, questi modelli si indossano con collant e calzini o a piede nudo, sotto lunghe gonne ampie o pantaloni dalla silhouette asciutta. A proporre ballerine sabot o in versione slingback sono stilisti come Roberto Cavalli ed Ermanno Scervino o brand di scarpe come Malone Souliers.

Roberto Cavalli