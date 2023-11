Le ballerine da danza sono il must dell’autunno: si indossano coi calzettoni come fa Chiara Ferragni Le scarpe da avere in autunno? Le ballerine “da danza” come quelle di Chiara Ferragni: ecco chi le ha firmate e quanto costano.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio di novembre il freddo autunnale è arrivato e praticamente tutti stanno approfittando delle giornate di pioggia per fare il tanto temuto cambio di stagione. Complice il fatto che si sta preparando al trasloco nella nuova casa milanese, Chiara Ferragni sembra non avere questi problemi, anzi, sui social continua ad apparire super glamour, approfittandone per lanciare alcuni dei trend di stagione che presto diventeranno gettonatissimi e super imitati. L'ultimo arrivato? Le ballerine che sembrano essere "da danza", da indossare rigorosamente con i calzettoni: ecco il nuovo look dell'imprenditrice.

Chiara Ferragni e Vittoria con i cappotti coordinati

Al motto di "November thingz", Chiara Ferragni ha rivelato l'adorabile look in pieno stile lady con cui ha dato il via al nuovo mese autunnale. Poco prima di partecipare a X-Factor con Fedez, è uscita in compagnia della piccola Vittoria e ha pensato bene di puntare tutto sull'effetto "mini-me" con dei cappottini coordinati per mamma e figlia. Entrambe hanno infatti indossato dei modelli in panno grigio lunghi e monopetto, apparendo super trendy in versione gemelline. Se da un lato la piccola lo ha abbinato a jeans e sneakers, l'imprenditrice ha preferito maglioncino bianco con le trecce e minigonna nera che ha lasciato in vista le gambe nude.

Le ballerine Miu Miu

Le ballerine da danza sono il must dell'autunno

A fare la differenza sono state però le scarpe di Chiara: niente stivali, mocassini o sneakers, ha preferito un paio di ballerine nere che sembrano a tutti gli effetti quelle che si usano per fare danza. Non hanno tacco, sono contraddistinte da un fiocco sulla punta e da una banda elastica logata sul collo del piede.

Ballerine in pelle Miu Miu

A firmarle è la Maison Miu Miu, che ormai da anni le considera il "fiore all'occhiello" del suo stile romantico e cosmopolita. Chiara Ferragni le ha portate con i calzettoni bianchi, lanciando l'ennesimo trend da seguire in autunno (insieme a quello delle ballerine a rete). Ne ha due diversi modelli, uno total black e l'altro color nude, il cui prezzo sul sito ufficiale della brand è di 720 euro. In quante prenderanno ispirazione dal suo look originale e sbarazzino per l'autunno?