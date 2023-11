I Ferragnez insieme a X-Factor 2023: Chiara col maxi spacco, Fedez indossa la giacca a petto nudo Ieri sera i Ferragnez hanno partecipato ancora una volta insieme ai Live di X-Factor. Se da un lato Chiara Ferragni ha osato con uno spacco maxi, Fedez ha sorpreso tutti con la giacca indossata senza nulla sotto.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda su Sky una nuova puntata di X-Factor, la seconda degli attesissimi Live, e le performance spettacolari sono state molte, da quelle dei concorrenti in gara a quella dell'ospite speciale Elodie, apparsa dark e graffiante in una sensuale tutina "con gli artigli". Come da tradizione, a dare i voti alle esibizioni sono stati i giudici Morgan, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez. Quest'ultimo ha voluto al suo fianco la moglie Chiara Ferragni proprio come al debutto di questa nuova fase del talent: ecco cosa hanno indossato i coniugi più famosi dei social.

Chi ha firmato il completo verde di Fedez

I Ferragnez sembrano essere letteralmente inseparabili da quando si sono lasciati alle spalle il recente periodo difficile e non sorprende che stiano partecipando sempre insieme ai Live di X-Factor. Lo avevano già fatto la scorsa settimana al debutto delle puntate in diretta e ieri sera hanno replicato, concedendo ai followers delle anticipazioni sui loro look sui social.

Chiara Ferragni e Fedez a X–Factor

I due hanno posato fianco a fianco in camerino, apparendo glamour e sofisticati. Dopo il completo scintillante di Versace, questa volta Fedez ha scelto un abito firmato Off-White in un vitaminico verde e la cosa particolare è che ha portato la giacca senza nulla sotto, così da rivelare i tatuaggi su collo e petto.

Fedez in Off–White

Chiara Ferragni in total black

Chiara Ferragni, da sempre icona fashion, anche stavolta non ha deluso le aspettative dei fan. Se la settimana scorsa aveva scelto un aderentissimo tubino marrone, questa volta ha optato per lo stile dark con un maxi dress nero, un modello super sensuale con una fibbia sul fianco, caratterizzato da una profonda scollatura a V e un vertiginoso spacco laterale che ci ha tenuto a mettere in risalto alzando la coscia. Tacchi alti, capelli sciolti e ondulati e bracciali preziosi: l'imprenditrice riesce a essere raggiante e luminosa anche in total black.