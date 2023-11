Elodie infiamma X-Factor: sul palco è graffiante con gli artigli scintillanti sulla tutina Elodie è stata l’ospite speciale della seconda puntata dei Live di X-Factor, sul cui palco ha presentato il progetto Red Light. Per l’occasione ha puntato su uno stile dark “graffiante”: ecco chi ha firmato la sua tutina con gli artigli.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di X-Factor, il talent show targato Sky Original arrivato all'attesa fase dei Live. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata in diretta e le sorprese sono state molte, dalle incredibili performance dei concorrenti in gara agli ospiti speciali. A infiammare il palcoscenico è stata soprattutto Elodie, che a pochi giorni dall'inizio del tour ha approfittato dello show per presentare per la prima volta live il progetto Red Light. Fin dai primi secondi di fronte i riflettori è riuscita a riscaldare l'atmosfera con la sua grinta e con la sua sensualità: ecco cosa ha indossato per l'esclusiva esibizione.

Chi ha firmato la jumpsuit di Elodie

Nel video di Red Light aveva spaziato tra diversi look super sensuali, da quello da "diavolessa" con tanto di pelle dipinta in rosso fuoco a quello da stripper con intimo di pelle, oggi ritroviamo Elodie in una nuova versione glamour e iper femminile.

Elodie in Area

Per il ritorno alle esibizioni Live ha scelto il palcoscenico di X-Factor e per l'occasione è tornata al suo amato stile dark ma dai dettagli provocanti. Seguita dalla stylist Alba Melendo, si è affidata al brand Area, sfoggiando uno dei capi della collezione Fall/Winter 2023-24: una aderentissima tutina total black "graffiante" con collo alto e maniche lunghe. La jumpsuit è decorata all-over con cut-out rivelatori e degli artigli resi scintillanti da cristalli e applicazioni gold.

Area collezione F/W 2023–24

Elodie con i capelli neri a X-Factor

La cantante si è scatenata sulle note delle sue hit accanto al corpo di ballo ma non per questo ha rinunciato ai tacchi, anzi, ha sfoggiato degli stivaletti neri alti e a punta, rendendo così ancora più slanciata la sua figura. Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo tiratissima, mettendo in risalto gli orecchini Suot Studio e il make-up realizzato con una lunga e marcata linea di eye-liner.

Orecchini Suot Studio

Il dettaglio che non è passato inosservato? Elodie ha detto addio alle sfumature caramello che l'hanno accompagnata per tutta l'estate e ha puntato su una chioma nero corvino. Anche durante i prossimi concerti (già sold-out) sarà una vera e propria regina dark?