Elodie in rosso fuoco si trasforma in una diavolessa: in Euphoria è bondage tra pelle e fibbie Elodie ha lanciato Euphoria, una delle tracce del suo primo clubtape, e sui social ha condiviso alcuni scatti del video che lo accompagna. Per l’occasione si è trasformata in una diavolessa: ha ricoperto il corpo con della tintura rossa e ha sfoggiato un completino intimo bondage.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna del momento: cantante, conduttrice, modella, ha più volte dimostrato di avere talento da vendere a "360 gradi". Dopo aver dominato le classifiche per tutta l'estate insieme a Marco Mengoni con Pazza Musica, ora è tornata a far ballare i fan con A fari spenti, la hit che ha lanciato all'inizio dell'autunno con un inedito look da dea con gli occhi azzurri. Di recente, inoltre, ha presentato un progetto inedito: si chiama Red Light ed è il suo primo clubtape che unisce sette singole tracce in un unico pezzo senza interruzione. Nel video che accompagna la hit mette in atto diverse trasformazioni, da quella all'insegna dell'Haute Couture in Glamour a quella ispirata alla Statua della Libertà in Elle. Nelle ultime ore, inoltre, ha postato delle nuove foto in versione "diavolessa": ecco il look rosso fuoco e bondage.

Elodie coperta di tintura rossa

Euphoria è uno dei pezzi che fanno parte del clubtape di Elodie e, così come le altre hit, è accompagnato da una clip all'insegna della sensualità. Come lei stessa ha sottolineato nella didascalia, dove ha accompagnato queste parole "Euphoria, senti come vibraaaaaa" all'emoticon di un diavolo, si è trasformata in una creatura infernale. Si è fatta ricoprire il corpo con una tintura rosso fuoco, non tralasciando neppure il viso e i capelli, e ha messo in risalto la silhouette impeccabile con un completino intimo dallo stile bondage. Si tratta di un coordinato di pelle con reggiseno incrociato e tanga sgambatissimo con reggicalze incorporato, il tutto contraddistinto da audaci fibbie metalliche.

Elodie in Euphoria

Lo spogliarello di Elodie in Euphoria

Quella in diavolessa non è l'unica trasformazione di Elodie nel video di Euphoria, la cantante ha anche ricoperto i panni di cubista, lanciandosi in una audace lap dance con tanto di spogliarello.

Elodie alle prese con la lap dance

Inizialmente è apparsa in total black vestita da poliziotta sexy con indosso cappello da capitano, gilet di pelle, crop top e pantaloni coordinati con l'abbottonatura griffata. Successivamente, alle prese con una sensuale danza intorno al palo, si è spogliata ed è rimasta in intimo nero, arricchendo l'outfit solo con vertiginosi tacchi a spillo e un bracciale a spirale argentato. Insomma, Elodie si è riconfermata regina di femminilità: quale sarà la sua prossima trasformazione?