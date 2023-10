Fedez dà il via ai Live di X-Factor 2023: il look è nero ma con la giacca scintillante Ieri sera sono partiti i Live di X-Factor 2023 e Fedez ha voluto al suo fianco anche Chiara Ferragni. Cosa ha indossato per il debutto? Ecco tutti i dettagli del suo look dark e scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è partita una nuova edizione dei Live di X-Factor, la fase più attesa del noto talent show targato Sky che porterà i giudici e il pubblico a decretare il vincitore di quest'anno. Per Fedez si è trattato di un appuntamento molto importante: ha rappresentato il suo ritorno in tv dopo i problemi di salute che lo hanno costretto in ospedale diverse settimane fa. Non sorprende, dunque, che abbia voluto al suo fianco la sua "roccia", la moglie Chiara Ferragni, apparsa tra il pubblico in versione elegante e glamour in un aderentissimo tubino marrone. Cosa ha indossato, invece, il rapper per la prima puntata in diretta del programma?

Il look di Fedez per la prima puntata dei Live

Fedez è uno dei "veterani" di X-Factor e non poteva che curare nei minimi dettagli il suo look per la prima puntata dei Live, soprattutto perché arrivata al termine di un periodo non poco difficile e stressante. Per l'occasione ha puntato sullo stile dark con un completo nero della collezione Fall/Winter 2023 di Versace, Maison che l'ha vestito praticamente a tutti gli eventi importanti della sua vita.

Fedez in Versace a X–Factor

Ha abbinato un paio di pantaloni oversize dal taglio classico a una giacca coordinata ma decorata con delle applicazioni scintillanti su spalle, maniche e baveri. Niente camicia o cravatta, sotto al blazer ha indossato una canotta, smorzando così il mood formale dell'abito.

Versace F/W 2023–24

Cosa indosserà Fedez ai Live di X-Factor 2023

Per la nuova esperienza a X-Factor Fedez è tornato ad affidarsi allo stylist di fiducia Giulio Casagrande, è stato proprio quest'ultimo a darci qualche piccola anticipazione sui look che il rapper sfoggerà sul palco. Nelle diverse puntate dei Live non ci sarà un fil rouge o uno stile unico, semplicemente sono stati scelti degli outfit che piacciono e che stanno bene a Federico.

Fedez in Versace

Quali sono i brand che lo vestiranno? Il legame con Versace continuerà a essere molto profondo, la Maison di Donatella firmerà infatti 3 dei suoi look, ma la novità è che quest'anno il giudice collaborerà anche con dei nuovi nomi, da Off-White che realizzerà due suoi outfit a A Better Mistake (che vestirà Fedez per una delle dirette). Per l'ultima puntata, invece, la scelta di stile è ancora in lavorazione.