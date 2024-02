Belén Rodriguez e il look da ballerina classica: le scarpette costano quasi 800 euro Belén Rodriguez segue la tendenza balletcore: completa il suo look da giorno con un paio di ballerine rosa griffate, segno anche del suo amore per la danza classica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

La passione di Belén Rodriguez per la danza classica è nota. La showgirl ha spesso raccontato nelle interviste e mostrato sul suo profilo social quanto ami questa disciplina, che ha da poco ricominciato a praticare con regolarità, allenandosi alla sbarra come faceva da piccola. La conduttrice sta cercando di condividere il suo amore con la figlia, Luna Marì, regalandole le sue prime scarpette da ballo. La danza classica, però, negli ultimi anni, ha invaso anche lo streetwear e le collezioni dei grandi brand, come dimostra la stessa Belén Rodriguez che indossa le ballerine in raso in giro per Milano.

Le ballerine di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez segue il balletcore

Nelle storie postate su Instagram, Belén Rodriguez si è scattata una serie di selfie sfoggiando diversi in outfit in pieno stile balletcore, uno dei trend più in voga negli ultimi anni. Questa tendenza, sviluppatasi soprattutto su TikTok, è arrivata in passerella.

Belén Rodriguez con uno scaldacuore rosa

Da Miu Miu a Prada, passando per Valentino, sono molte le Maison che hanno ripreso i capi must have del mondo del balletto. Non possiamo dimenticare nemmeno i brand low cost come H&M, che ha dato vita a una collaborazione con Simone Rocha con la prima ballerina del Royal Ballet Francesca Hayward. Tornano quindi i capi come gli scaldamuscoli, i calzettoni, le ballerine e gli scaldacuori, tutto rigorosamente sui toni del rosa.

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez riprende il colore cult di questa tendenza: il rosa. La showgirl sfoggia uno scaldacuore con scollo a V, che si abbina a un paio di ballerine in raso, che ricordano proprio quelle che si usano per allenarsi alla sbarra. Si tratta di un paio di ballerine rosa firmate Miu Miu, che omaggia la silhouette delle punte da danza classica, aggiungendoci un cinturino con il logo. Questo modello griffato viene venduto online a 800 euro.

Le ballerine in raso di MiuMiu