Belén Rodriguez rilancia la tendenza a pois per la Primavera/Estate 2024 Tornata dall'addio al nubilato della sorella Cecilia in Spagna, Belén Rodriguez si è dedicata allo shopping di design e arredamento: per un sabato a Milano ha scelto una delle fantasie più glamour della Primavera/Estaste 2024.

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è tornata da pochi giorni dalla Spagna dove ha festeggiato insieme ad alcuni amici e alla madre, Veronica Cozzani, l'addio al nubilato della sorella Cecilia. Quest'ultima si sposerà a fine giugno in Toscana con il fidanzato Ignazio Moser e la showgirl sarà la damigella d'onore e la testimone, come ha fatto sapere su i suoi social postando le prove dell'abito. I figli Luna Marì e Santiago saranno i paggetti e anche loro avranno una serie di look coordinati, come anticipato da Cecilia Rodriguez. Tornata a Milano, Belén Rodriguez ha trascorso una giornata in città senza rinunciare ai look di tendenza per la Primavera/Estate 2024.

L'abito a pois di Belén Rodriguez

La primavera sembra essere finalmente arrivata e Belén Rodriguez ne approfitta per sfoggiare abiti leggeri e super glamour. Come abbiamo visto durante le sfilate Primavera/Estate 2024, da Dolce&Gabbana a Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, passando per Chanel e Margiela, la fantasia a pois è destinata a entrare in modo deciso nel nostro guardaroba: dai micro pois ai polka dots più grandi e definiti, questa textura è perfetta per minigonne a abiti midi, come quello scelto da Belén Rodriguez.

Belen Rodriguez con l'abito verde a pois

La showgirl, infatti, ha dedicato il sabato a un po' di shopping, girovagando tra le boutique di design e di arredamento. In un selfie postato sul suo profilo Instagram, Rodriguez indossa un abito midi verde oliva a pois con scollo profondo firmato Realisation Par. Il modello è il Margot Dress in Olive Spot ed è perfetto per le giornate estive in cui l'abbronzatura inizia a fare capolino. Sul sito web del brand viene venduto a 250 dollari, vale a dire 230 euro. Per creare un contrasto più deciso, Belén Rodriguez ha applicato una tinta rossa sulle labbra del suo nuovo brand beauty che ha fondato pochi mesi fa, Rebeya. Oltre a Belén Rodriguez sono tante le star amanti della fantasia a pois: anche Diletta Leotta qualche settimana fa aveva optato per questa fantasia sui campi di calcio della Serie A.

Belén Rodriguez sfoggia un vestito a pois