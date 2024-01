Allenamento alla sbarra per Belén Rodriguez: i benefici della danza classica da adulti Belén Rodriguez ha ricominciato a prendere lezioni di danza classica, passione di vecchia data. È una disciplina che ha molti benefici praticata in età adulta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è molto affezionata alla sua community: ama tenere aggiornati i fan quotidianamente, portarli nella sua vita, coinvolgerli per quanto possibile. Eco perché la sua lunga assenza dai social non è passata inosservata. È stata il chiaro segnale del suo malessere e lei stessa ha poi ammesso di aver avuto bisogno di una pausa, per ritrovare se stessa. La fine del matrimonio con Stefano De Martino l'aveva fatta piombare nella depressione. Quando si è sentita nuovamente forte e serena è tornata dai suoi follower e ha ricominciato a mostrare loro la sua vita: le giornate coi figli, gli shooting di lavoro, i progetti professionali, i viaggi col nuovo compagno Elio Lorenzoni. La showgirl insomma ha ripreso in mano la sua vita…e anche una vecchia passione.

Belén ritorna a ballare

Belén Rodriguez da piccola ha studiato danza e ha trasmesso questa passione anche a sua figlia Luna Marì. La showgirl da tempo non prendeva più lezioni, ma evidentemente qualcosa le ha fatto scattare nuovamente il bisogno di mettere le scarpette ai piedi. Ha promesso ai fan che avrebbe ricominciato a ballare e dopo pochi giorni, si è fatta vedere alla sbarra, intenta a seguire le indicazioni di un'insegnante. A una prima lezione in top e leggings color vinaccia ne è seguita un'altra in shorts.

Perché prendere lezioni di danza classica

L'attività fisica ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Belén Rodriguez, abituata ad allenarsi quotidianamente e a condurre uno stile di vita sano. Anche durante le gravidanza ha continuato a praticare per quanto possibile sport, compatibilmente con l'avanzare dei mesi e l'avvicinarsi del parto. Si è fatta seguire da una personal trainer e ha fatto tanto pilates. Ma la passione per la danza non l'ha mai abbandonata del tutto, da qui la decisione di rimettere le scarpette ai piedi. Sicuramente di base nel suo caso c'è la volontà di riprendere a coltivare un'antica passione, ma nella decisione hanno probabilmente influito anche i tanti benefici che questa attività ha sul corpo (e sulla mente).

Non è così inusuale che persone adulte prendano lezioni di danza classica. Non vale solo per chi ha già avuto modo di conoscere il mondo del ballo nell'infanzia e adolescenza. Oltre a chi pratica danza in modo continuativo, fino all'età adulta, c'è anche chi incuriosito si addentra in questo mondo a 30-40 anni ma anche di più. Ovviamente a una certa età è preferibile consultare un medico, affinché non ci siano incompatibilità e controindicazioni, rispetto al proprio quadro clinico. L'attività ha numerosi benefici: migliora la postura e l'equilibrio, rinforza i muscoli, tiene in allenamento la memoria e il lavoro sui muscoli consente di acquisire elasticità col tempo e la costanza. È un momento prezioso in cui entrare in contatto col proprio corpo e riscoprire se stessi.