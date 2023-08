Belén Rodriguez e Luna Marì in versione mini me, ballano a piedi nudi coi vestiti fantasia Belén Rodriguez si è divertita a dare lezioni di danza alla piccola Luna Marì: si sono divertite ballando a tempo di musica.

A cura di Giusy Dente

Da diversi giorni Belén Rodriguez è assente dai social, dove di solito è attiva quotidianamente. Si è forse volontariamente allontanata, visto il delicato momento che sta attraversando, dal punto di vista privato e sentimentale. È però stata immortalata da sua madre, Veronica Cozzani, durante un tenero momento con la piccola Luna Marì.

L'estate di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez la protagonista del gossip dell'estate. Sembra ormai definitivo l'addio a Stefano De Martino, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una nuova relazione, con l'imprenditore Elio Lorenzoni. I due forse sono insieme ad Albarella, luogo che la showgirl frequenta spesso per le vacanze. Dovunque sia, sicuramente è con sua madre Veronica Cozzani e con loro c'è anche la piccola Luna Marì, la bimba nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese.

La danza di Belén e Luna Marì

Al momento non si sa dove stia trascorrendo le vacanze Belén Rodriguez. La showgirl è assente dai social da diversi giorni, ma è apparsa nelle Instagram Stories di sua madre, Veronica Cozzani. La donna ha immortalato un momento di quotidianità familiare madre-figlia, in cui si vede la 38enne intenta a giocare a suon di musica e a passo di danza con la sua bambina. In sottofondo si sente la voce di Shakira, sulle note di Whenever Wherever.

in foto: abito Me Fui

La showgirl indossa un mini dress nei caldi toni del rosso e dell'arancione, con stampa all over. È del brand i famiglia, Me Fui, il marchio ispirato ai colori e allo stile argentino a cui ha dato vita assieme a sua sorella Cecilia. Costa 89 euro. Abitino bianco a fantasia anche per la piccola Luna Marì, che sembra avere una certa passione per la danza e il movimento.

Forse già prende lezioni di danza classica, visto che in passato è stata vista con le scarpette ai piedi, le mezzepunte che si usano per muovere i primi passi. Potrebbe aver ereditato questa passione proprio dalla mamma: anche Belén da piccola ha studiato classico, modern e jazz e ha sempre coltivato questo amore per il ballo. Mentre fuori impazza il gossip, Belén si gode i piccoli momenti di spensieratezza in famiglia.