Luna Marì baby ballerina, è adorabile col pigiamino rosa e le scarpette da danza classica Cosa farà Luna Marì da grande? Per adesso è la baby ballerina di mamma Belén Rodriguez.

A cura di Giusy Dente

Quando Belén Rodriguez è a casa insieme ai propri figli, ama condividere con fan e follower alcune istantanee con Santiago e Luna Marì protagonisti. I bimbi hanno rispettivamente 9 e quasi 2 anni: il primo è figlio di Stefano De Martino, mentre la secondogenita è nata dalla relazione della showgirl con Artonino Spinalbese, storia finita proprio poco dopo la sua nascita. I bambini sono amatissimi dal fan e follower dell'argentina.

Luna Marì modella o ballerina?

Cosa farà Luna Marì da grande? La figlia di Belén Rodriguez è molto amata dai fan e follower della showgirl argentina: è vivace, giocherellona, affezionatissima al fratellino Santiago e coccolatissima da tutti, in famiglia. Entrambi i bambini si sono cimentati nelle vesti di baby modelli per i brand di famiglia. Prima è toccato a Santiago, che ha fatto da testimonial della collezione Kids di Hinnominate, il marchio di moda dei fratelli Rodriguez (Cecilia, Belén, Jeremias). Poi è toccato anche alla sorellina, la quale ha preso parte alla presentazione della collezione Summer 2023 dello stesso brand.

Futuro da modella in vista per la bambina? È presto per dirlo. Chissà che invece non ci sia in serbo per lei un futuro nel mondo della danza. Nelle ultime foto scattate da mamma Belén, la bimba è ritratta nelle vesti di "bailarina". Indossa un pigiamino rosa a quadri e ai piedi ha proprio delle scarpette color nude da ballerina con fiocchetto ed elastico, quelle che si usano quando si prendono le prime lezioni di danza. Sono le cosiddette "mezzepunte" dei principianti, di chi muove i primi passi a tempo di musica. A differenza delle scarpette che usano i professionisti, infatti, non hanno la tradizionale imbottitura per salire sulle punte. I bimbi usano le mezze punte perché più adatte alla struttura ossea del piede. Chissà che presto non vedremo la piccola Luna Marì anche in tutù.