Luna Marì come una principessina, è adorabile con l’abitino tartan e il fiocco coordinato Veronica Cozzani (mamma di Belén Rodriguez) ama fare la nonna. Le nuove foto della piccola Luna Marì sono con un adorabile abito tartan.

A cura di Giusy Dente

Luna Marì è la figlia nata dalla breve relazione di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due sono stati insieme dal 2020 al 2022 e il 12 luglio 2021 è nata la bimba. La coppia è scoppiata poco dopo per incompatibilità caratteriale, ma sono rimasti in buoni rapporti per il bene della piccola, che trascorre molto tempo con entrambi i genitori. Attualmente la maggior parte del tempo è con la showgirl, visto che l'hair stylist è nella casa del Grande Fratello Vip. L'argentina spesso mostra sua figlia sui social, coinvolgendola in foto e video. E lo stesso fa la nonna Veronica Cozzani, fiera della sua nipotina.

Luna Marì "riccioli d'oro"

Veronica Cozzani, la mamma di Belén Rodriguez, è molto seguita sui social. La donna quando era in Argentina lavorava come insegnante di sostegno: ama molto i bambini e i suoi due nipotini sono la sua gioia più grande. Trascorre molto tempo con loro, sia con Santiago che con Luna Marì.

Da nonna orgogliosa, si diverte a condividere le loro foto, scatti che testimoniano la quotidianità di una famiglia unita che cerca di ritrovarsi più spesso possibile, di stare insieme in serenità. Le nuove foto della piccola sono adorabili. Luna Marì indossa un abitino in fantasia tartan a maniche corte, nei toni del blu e del verde, con dettagli in velluto rosso a contrasto sul colletto e in vita.

Rosse anche le calzamaglie, con scarpette blu per completare il tutto. "Riccioli d'oro" è il soprannome che nonna Veronica Cozzani ha dato alla nipotina, che a differenza dei genitori (entrambi mori) ha una chioma chiarissima. Tra le ciocche si intravedono dei fiocchetti rossi, abbinati perfettamente col resto. Una vera lady in miniatura.