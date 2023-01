Luna Marì è sempre più bionda: la figlia di Belén cambia look e sfoggia la fila laterale Luna Marì è la reginetta fashion delle feste di Natale e mamma Belén ne ha data l’ennesima prova. Nelle ultime ore l’ha mostrata in una romantica versione floreale con un hair look inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha approfittato del periodo natalizio per prendersi una lunga pausa dal lavoro. Se negli ultimi mesi l’abbiamo vista spesso in tv tra Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, ora preferisce rimanere lontana dai riflettori e godersi la "normale" quotidianità in famiglia. Fin da prima della vigilia è volata a Napoli e da allora sta trascorrendo le sue giornate nell'enorme villa a Marechiaro di Stefano De Martino. A farle compagnia ci sono i due figli Santiago e Luna Marì, spesso diventati protagonisti delle Stories social. Nelle ultime ore è stata la secondogenita ad attirare le attenzioni dei fan: mentre il papà Antonino Spinalbese è nella casa del GF Vip, lei diventa sempre più adorabile con tanto di nuovo hair look.

Luna Marì con l'abitino floreale

Dopo aver vissuto il suo primo Natale "in sordina" a causa delle restrizioni legate alla pandemia, quest'anno Luna Marì si è trasformata nell’indiscussa reginetta del Natale: tra abitini rossi abbinati al rossetto, stampa check e look coordinati a quelli di mamma Belén, ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile nonostante la tenera età. Ora si torna a parlare di lei e del suo look. La Rodriguez l'ha immortalata durante una super rilassata serata casalinga, in occasione della quale ha scelto per lei un romantico vestitino a fiori, un modello con le maniche corte a palloncino e un drappeggio all'altezza della vita. In questa versione floreale non sembra forse essere una principessina?

Luna Marì con l’abito floreale

Il nuovo hair look di Luna Marì

A fare la differenza nel look di Luna Marì sono stati i capelli. La piccola diventa sempre più bionda anche se entrambi i genitori sono mori e, come se non bastasse, ha sfoggiato anche una nuova acconciatura. Sarà perché il papà parrucchiere è al GF Vip e non può occuparsi personalmente della sua chioma o perché semplicemente la mamma ha voluto giocare con le pettinature, ma la cosa certa è che la bimba è apparsa meravigliosa con una fila molto laterale. Quand'è che taglierà per la prima volta i capelli? L'unica cosa certa è che diventa ogni giorno sempre più bella e che di sicuro farà impazzire Antonino al primo incontro post reality di Canale 5.

