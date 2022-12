Luna Marì reginetta del Natale: la figlia del Belén è trendy con l’abitino a quadri rosso e nero Abitino a quadri rosso e nero: è il secondo look delle feste della piccola Luna Marì. La figlia di Belén Rodriguez è la baby diva della famiglia.

A cura di Giusy Dente

Chissà se la piccola Luna Marì un giorno seguirà le orme di sua madre nel mondo della moda. Questa passione sembra sia questione di famiglia, per Belén Rodriguez: la showgirl argentina la condivide con sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias. Assieme a loro ha dato vita al brand Hinnominate mentre da sola si è lanciata in una nuova avventura imprenditoriale. Infatti sta lavorando a un marchio tutto suo che ha chiamato Mar de Margaritas. Per il momento Luna Marì ha già fatto da baby modella per il brand di moda dei tre Rodriguez. Come lei anche il fratellino Santiago: anche lui si è cimentato come testimonial della collezione Kids di Hinnominate.

I look natalizi di Luna Marì

Il primo look natalizio di Luna Marì, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è stato all'insegna del più tradizionale tra i colori di questo periodo: il rosso. La bimba, nata il 12 luglio 2021, ha sfoggiato un elegante abitino abbinato a scarpette di velluto e calzamaglie bianche: una vera diva delle feste insomma, con tanto di rossetto rosso!

Non è stata da meno col secondo outfit natalizio: la showgirl argentina non ha potuto non immortalarlo sui suoi social. Qui Belén condivide molto della sua vita professionale e privata, tenendo aggiornati fan e follower sulle sue intense giornate tra shooting, riprese televisive, impegni coi figli, viaggi, momenti col marito. Ormai procede infatti a gonfie vele il ritrovato amore con Stefano De Martino.

Per il secondo look natalizio della bimba, Belén ha scelto la fantasia a quadri: immancabile anche stavolta il rosso, il colore più rappresentativo di tutti, che sembra piaccia particolarmente anche alla piccola Luna Marì.