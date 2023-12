Scarpe per Natale e Capodanno 2023: pump, ballerine e stivali, 7 modelli per brillare durante le feste Le scarpe, gli stivali e le ballerine da indossare durante le feste, alle cene di Natale o ai party di Capodanno 2023 sono lucenti con glitter e cristalli, dorate o in argento. Ecco i modelli di tendenza da scegliere per brillare e gli abbinamenti giusti con abiti e borse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Miu Miu

Natale e Capodanno sono il momento dell'anno in cui osare con scarpe e altri accessori luminosi e vistosi, decorati con strass, glitter o paillettes, ricoperti di cristalli Swarovski e dettagli gioiello o ancora con stivali e décolleté rosse o realizzati in pellami laminati in oro e argento.

Quali scarpe indossare dunque durante le feste e come abbinarle con gli abiti e le borse a Natale e Capodanno 2023? Ecco dunque una breve guida con tutte i modelli di tendenza perfette per i look delle feste, dai sandali argentati alle pump dorate, dai modelli glitterati agli stivali rosso fuoco, e i consigli per gli abbinamenti sparkling.

Sandali metallic

Tra le tendenze più cool dell'autunno ci sono gli accessori in pellami metallic argento oppure oro. A Natale e Capodanno dunque un paio di sandali con cinturini e tacchi in argento sono perfetti.

Ferragamo

Come abbinare i sandali metallic – Questi modelli argentati sono perfetti con tubini dai colori freddi come il blu e il viola. Scegliete un abito midi o lungo in velluto scuro da illuminare con un paio di sandali metallic in argento.

Décolleté neri in vernice

I décolleté neri sono le scarpe più eleganti che ci siano e non passano mai di moda. Per le feste optate per varianti in vernice nera che appaiono più luminose e aggiungono un tocco lucente all'outfit.

Testoni

Come abbinare i décolleté neri – I tacchi in vernice possono essere un dettaglio glam da abbinare a completi classici come tailleur pantaloni dalle fantasie old style come il principe di Galles o il gessato, sono anche perfetti da indossare sotto gonne a pieghe in tartan rosso e verde.

Ballerine gioiello

Chi non ama i tacchi non deve disperare, non è detto che a Natale e Capodanno bisogna indossare per forza gli stiletti. Esistono moltissimi modelli scintillanti comodi e raso terra. Tra le scarpe must di stagione ci sono le ballerine a punta stretta o quelle che ricordano le scarpette della danza classica. Scegliete queste varianti e modelli resi glam da tessuti preziosi come il raso e il velluto o da inserti gioiello e con stringhe coperte di cristalli e paillettes.

Roger Vivier

Come abbinare le ballerine gioiello – Queste scarpe basse si abbinano con tutto, sono perfette sotto tubini semplici in maglia o con pantaloni slim e crop che lasciano intravedere il modello luminoso.

Stivali e scarpe rosse

Il rosso a Natale e Capodanno è un must have, tra l'altro quest'anno il rouge è il colore di tendenza dell'inverno. Se amate i maxi stivali cuissardes puntate su un modello in pelle red, mentre se preferite modelli meno audaci puntate su un paio di slingback essenziali impreziosite solo dal colore luminoso.

Ermanno Scervino

Come abbinare gli stivali rossi – Stivali simili vanno abbinati con attenzione: non scegliete contrasti di colore troppo forti ed evitate di abbinare gonne troppo corte e vestiti troppo scollati. Un cuissardes rosso diventa super chic se indossato con una gonna a ruota in grigio o con una pencil skirt gessata sui toni del beige o del cipria.

Tacchi con cristalli Swarovski e glitter

Anche cristalli, glitter e paillettes sono un must a Natale e Capodanno. La fine di dicembre è senza dubbio il momento dell'anno in cui è possibile osare con scarpe gioiello, paillettes luminose e cristalli sparkling. I modelli più eleganti sono quelli in cui i cristalli luminosi si confondono nel pellame bianco o argento o quelli in nero in cui il contrasto chiaro scuro è più visibile ed evidente.

Malone Souliers

Come abbinare le scarpe con cristalli – Quando scegliete un sandalo gioiello evitate di abbinarlo a una borsa o a una clutch gioiello per non creare un look ridondante e troppo eccessivo. Preferite abbinamenti con abiti dalle linee pulite senza decori e fantasie o con borse dalle forme minimal.

Ankle boots spaziali

Se amate gli stivaletti e non volete abbandonarli neanche a Natale e Capodanno potreste puntare su modelli con tacco doppio e basso realizzati in pellami lamè, color bronzo, argento oppure oro.

Tamaris

Come abbinare gli stivaletti metallici – Questi stivaletti metallici sono perfetti per creare un look in stile anni '60. Si indossano sotto pantaloni a zampa o anche con pantaloni skinny e ancora con gonne corte dalla linea a campana.

Pump in oro e argento

Luminose e appariscenti le pump dorate sono un evergreen per i look delle feste. Queste décolleté super trendy hanno spopolato sulle passerelle invernali e ora diventano protagoniste nei look per le cene di Natale o per i party di Capodanno 2023.

Fabio Rusconi

Come abbinare le pump dorate – L'oro è perfetto con i toni caldi o neutri, dunque sta bene con abiti rossi o color cipria, con tubini e cappotti beige o color cammello, ma si abbinano anche con abiti in velluto nero o verde e borgogna.

Stivali black con decori gioiello

Quando, se non a Capodanno è possibile indossare maxi stivali neri con cascate di cristalli e paillettes? Ai party durante le feste osate con stivali dal tacco alto e dal decoro sparkling per brillare nella notte.

Benedetta Bruzziches

Come abbinare gli stivali sparkling – Data l'importanza di questi modelli bisogna fare attenzione agli abbinamenti, evitate di accostare questi modelli con abiti di paillettes o glitterati, preferite un semplice tubino dallo scollo all'americana o uno slip dress indossato con un blazer oversize in total black da illuminare con un boots extra lucente.